WhatsApp | i messaggi non si potranno inoltrare a più di 20 contatti per volta

WhatsApp - cos'è il Momo che spunta nei messaggi ricevuti : Essendo una piattaforma di messaggistica decisamente famosa ed utilizzata, può capitare che WhatsApp (la famosa applicazione divenuta proprietà di Facebook) costituisca un terreno molto fertile per le ormai celeberrime catene di Sant'Antonio e bufale varie, spesso molto pericolose per la "salute" del nostro smartphone. Fra le più recenti si segnala Momo, che in questi giorni sta girando parecchio: si tratta dell'immagine di una "ragazzina" che ...

WhatsApp contro fake news/ Ultime notizie : limite a inoltro messaggi e potrebbe sparire la condivisione rapida : WhatsApp contro fake news: limite a inoltro messaggi e potrebbe sparire condivisione rapida. Ultime notizie: svolta dopo casi di violenza in India per diffusione di bufale in chat(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:29:00 GMT)

WhatsApp limita l’invio di messaggi in massa per combattere le fake news : (Immagine: pixabay/CC) La capacità di propagazione di una notizia, soprattutto se falsa, sta dando qualche grattacapo a WhatsApp che ha deciso di correre ai ripari, se di ripari si può parlare. Sarà infatti possibile inoltrare un contenuto contemporaneamente al massimo a 20 persone (e non più a 250), limite che India è stato ridotto a 5 persone, a causa di incidenti recenti che sono costati la vita a persone pesantemente diffamate da notizie ...

Gioco dello squalo su WhatsApp nel messaggio audio del ragazzo biondo : bufala indemoniata? : Corre il Gioco dello squalo su WhatsApp nel messaggio audio di una donna che mette in guardia dal contatto di un ragazzo biondo, con gli occhi azzurri e dallo sguardo un po' indemoniato: si tratta di una bufala? La nota vocale non è affatto nuova all'applicazione di messaggistica e siamo costretti a doverla esaminare a distanza di più di un anno, esattamente nella stessa forma. Chiariamo subito si tratta di una bufala o fake news come dir si ...

Come capire se un messaggio WhatsApp è stato letto : Anche se negli ultimi anni è minacciato dall’arrivo di Telegram, WhatsApp rimane il client di messaggistica istantanea più usato sugli Smartphone di ogni sistema operativo. In questo articolo andremo a vedere cosa sono e Come funzionano le conferme di lettura, o in gergo “spunte blu”, cioè quell’elemento che ci fa capire se il nostro messaggio è stato letto o meno. Cos’è la conferma di lettura su WhatsApp La ...

Parma - messaggi WhatsApp sospetti : al via il processo per tentato illecito : Al via il processo al club ducale per tentato illecito: presente anche Emanuele Calaiò. Nel pomeriggio udienza per Chievo e Cesena sulle plusvalenze fittizie. L'articolo Parma, messaggi whatsapp sospetti: al via il processo per tentato illecito è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

WhatsApp e le novità : segnalazione di messaggi inoltrati : Una novità su WhatsApp. Una nuova applicazione consentirà di un messaggio inoltrato all'interno di una chat individuale.

WhatsApp - AGGIORNAMENTO : NUOVA FUNZIONE NOTIFICHE/ Spuntare messaggio in anteprima : occhio alla sicurezza : Whatspp, nuovo AGGIORNAMENTO: meno NOTIFICHE per tutti. Spuntare il messaggio dall’anteprima: ecco come fare grazie alla novità che a breve verrà introdotta nell'app(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:12:00 GMT)