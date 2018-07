WDW2018 – Al via a Misano la grande festa Ducati

sportfair

(Di sabato 21 luglio 2018) Migliaia disti in arrivo da 5 Continenti. 147 D.O.C (Desmo Owners Club) provenienti da 33 Paesi con presenza record di oltre 4.375 soci. Lunghe code e tanto interesse per la misteriosa “closed room”, con l’anteprima di una delle moto novità della gamma2019 Parte allail, con le premesse per celebrare degnamente il suo decimo anniversario e superare record e aspettative. La, che ogni due anni richiamasti e motociclisti da tutto il mondo, e in pieno svolgimento alWorld Circuit ”Marco Simoncelli”, in programma da venerdì 20 luglio fino a domenica 22 luglio. A partire da giovedì sera, con una serata in programma presso la Darsena di Cattolica, la Riviera ha iniziato a vivere la pacifica invasione deisti, che prevede anche un “fuori circuito” serale. Questa sera è previsto l’arrivo della parata per migliaia di moto che, ...