VULCANO LOS ANGELES 1997 Su Rai Tre il film con Anne Heche oggi | 21 luglio 2018

Hawaii - eruzione VULCANO Kilauea : esplosione proietta lava e detriti verso una barca - numerosi feriti : Incidente alle Hawaii , dove è in corso l’ eruzione del vulcano Kilauea : secondo quanto riportato dalla BBC, un’ esplosione ha proietta to lava , sassi e detriti in direzione di un’im barca zione turistica, danneggiandone il tetto e ferendo 23 persone. Un passeggero si è fratturato una gamba mentre altri hanno subito ustioni. L’attività del vulcano Kilauea si è intensificata da maggio e da allora ha continuato a espellere gas e ...

Hawaii : nuova esplosione e forte terremoto in cima al VULCANO Kilauea : Un’altra piccola esplosione si è verificata in cima al vulcano Kilauea, sulla Grande Isola delle Hawaii, seguita da un terremoto di magnitudo 5.3. La scossa è avvenuta alle 3:19 del mattino (ora locale) ad una profondità di 0,5 km, con l’ipocentro a 6,1 km di distanza dal vulcano, secondo il Servizio Geologico Statunitense. Non sono stati riportati feriti gravi, né la minaccia di tsunami. L’esplosione in cima ha prodotto un pennacchio di cenere ...