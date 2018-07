Voucher e precari della scuola Luigi Di Maio annuncia il decreto Dignità 2 0

huffingtonpost

(Di sabato 21 luglio 2018) In arrivo norme per salvare ie rafforzare i centri per l'impiego e marcia indietro sulle sigarette elettroniche. Sono alcune delle modifiche al dl Dignità su cui la maggioranza avrebbe già trovato un'intesa. Da lunedì le commissioni Finanze e LavoroCamera passeranno al vaglio i circa 900 emendamenti depositati ma l'attenzione si concentrerà su un pacchetto di qualche decina di proposte concordate tra M5s e Lega, a partire da un regime transitorio per i contratti a termine nel quale, salva la durata massima di 24 mesi e il numero totale di proroghe ammissibili (quattro), le imprese possano rinnovare oltre i 12 mesi senza la necessaria indicazionecausale.Intesa raggiunta anche sulla proroga di due anni del bonus per le assunzioni under 35 e suiestesi ad agricoltura, turismo ed enti locali. Saranno tracciabili, ...