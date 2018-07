Vitalizi | l’ex parlamentare Grillini | “Ho il tumore | con il taglio non posso pagarmi le

Abolizione Vitalizi - l’ex parlamentare Mauro Zani contro Luigi Di Maio : “Povero esserino - io non sono un ladro. Farò ricorso” : L'ex parlamentare Mauro Zani annuncia il ricorso contro la delibera che dispone il ricalcolo dei vitalizi degli ex deputati e scrive a Di Maio: "Lo so che il popolo sta con te. E so che il popolo sbaglia a volte. Ha sbagliato una volta in Italia e un'altra in Germania. Se vuoi ti faccio un disegnino".Continua a leggere