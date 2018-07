VIDEO Lewis Hamilton | fermato da un problema tecnico sulla Mercedes | le immagini dello

Incidente Hamilton Raikkonen / VIDEO F1 - dietrofront di Lewis : "E' stato un incidente di gara - andiamo avanti" : incidente tra Hamilton e Raikkonen nel GP di Gran Bretagna 2018, Video F1. Contatto al via e testacoda per Lewis: Kimi penalizzato di dieci secondi. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:45:00 GMT)

VIDEO Sebastian Vettel sorpassa Lewis Hamilton al via! Partenza stellare - il ferrarista è primo nel GP di Gran Bretagna : Partenza stellare di Sebastian Vettel nel GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il tedesco scattava dalla seconda piazza ma ha sfruttato al meglio le difficoltà di Lewis Hamilton e lo ha superato con una manovra stellare che gli è valsa la prima posizione. Di seguito il VIDEO del sorpasso di Sebastian Vettel in Partenza su Lewis Hamilton. FOTOCATTAGNI Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Incidente Hamilton Raikkonen/ VIDEO F1 - contatto e testacoda per Lewis : Kimi penalizzato (GP Gran Bretagna) : Incidente tra Hamilton e Raikkonen nel GP di Gran Bretagna 2018, Video F1. contatto al via e testacoda per Lewis: Kimi penalizzato di dieci secondi. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 15:35:00 GMT)

VIDEO Vettel - sorpasso mitologico su Lewis Hamilton! Ruota a ruota - duello memorabile! : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL GP DI AUSTRIA 2018 Sebastian Vettel ha compiuto un sorpasso mitologico su Lewis Hamilton durante il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è inventato una manovra stellare ruota a ruota in fondo al rettilineo, misurando la curva alla perfezione. Il tedesco è così salito in terza posizione in una gara che sembrava funesta e che invece grazie a una provvidenziale virtual safety ...

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...