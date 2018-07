Vibo Valentia | blitz e arresti | trovate 26mila piante di canapa

Ventiseimila piante di marijuana - scacco al clan di Vibo Valentia : il figlio del boss Mancuso si pente - 18 arresti : Vibo Valentia - La Polizia di Stato di Vibo Valentia sta dando esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 18 persone, ritenute responsabili di appartenere a un'associazione per ...

Vibo Valentia. Blitz antidroga - arresti : 7.33 La Polizia di Vibo Valentia sta eseguendo 18 ordini di custodia nei confronti di persone ritenute responsabili di appartenere a un'associazione per delinquere dedita al narcotraffico, gestita da Emanuele Mancuso,figlio di un capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta di Limbadi Pantaleone,alias l'"ingegnere";8 persone finite in carcere, 9 ai domiciliari,per una obbligo di dimora. L'operazione "Giardini segreti", vede altre 21 persone ...

Terremoto oggi a Vibo Valentia - M 2.7/ INGV - ultime scosse in Calabria : epicentro sisma a Filogaso : Terremoto oggi a Vibo Valentia, Calabria: sisma M 2.7, le ultime scosse INGV in tempo reale. Dati, danni e ultime notizie. No sciame sismico, epicentro a Filogaso(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:57:00 GMT)

Animali - Vibo Valentia : la tartaruga Finny torna in mare dopo essere stata salvata : È tutto pronto a bordo del Guardacoste G.209 “Brigadiere Prata” in forza al Reparto Operativo Aeronavale Guardia di Finanza di Vibo Valentia. Il Comandante dell’unità navale, maresciallo Capo Salvatore Guarino, dirige sulle coordinate del punto a largo di Cetraro (CS) dove, il 4 giugno scorso, un esemplare adulto di tartaruga marina Caretta Caretta, è stato rinvenuto e recuperato a bordo della stessa motovedetta, durante un’ordinaria crociera di ...

Vibo Valentia - non prescritto (per ora) ma rinviato al 2019 il processo per i rifiuti pericolosi interrati dove fu ucciso Sacko : Diciotto anni da quando è iniziato il traffico di rifiuti. Otto anni dagli avvisi di garanzia. Quattro anni dalla prima udienza. Ma il giudice monocratico di Vibo Valentia ha rigettato la richiesta di dichiarare la prescrizione avanzata dagli avvocati. I reati di disastro ambientale e associazione a delinquere finalizzata al traffico di rifiuti, infatti, consentono al pm Caterina Berlingeri di proseguire l’azione penale. Va avanti, ...

Vibo Valentia - 6 fermi per l’uomo ucciso da un’autobomba a Limbadi : sono tutti esponenti del clan Mancuso : Ci hanno messo meno di due mesi i carabinieri di Vibo Valentia e la Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro per fare luce sull’autobomba di Limbadi, che il 9 aprile scorso ha ucciso Matteo Vinci e ferito gravemente suo padre Francesco. Il quarantaduenne Matteo Vinci è stato ucciso come un boss nel regno della cosca Mancuso. L’ex rappresentante di medicinali, però, un boss non era. Piuttosto con la sua famiglia non aveva piegato la testa ...

Bomba d'acqua a Vibo Valentia / Calabria - video : notte di paura - diversi cittadini sfollati : Bomba d'acqua a Vibo Valentia, Calabria, video: notte di paura per i problemi meteorologici, diversi gli sfollati. L'acqua e il fango hanno invaso le strade della provincia.(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 11:16:00 GMT)

Paura a Vibo Valentia per un cinghiale : i carabinieri lo sedano : Momenti di Paura oggi pomeriggio nella frazione Longobardi di Vibo Valentia per l’irruzione di un cinghiale, alla ricerca di cibo, nel giardino di un’abitazione. Il proprietario è riuscito a scampare all’attacco da parte dell’animale, barricandosi in casa, ed ha telefonato alla sala operativa dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari forestali, che in primo luogo hanno messo in sicurezza la zona. Si è poi ...