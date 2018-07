Verso il Vertice dei BRICS a Johannesburg per cementare la solidariet

Verso il vertice di Bruxelles : migranti - l'Europa rischia il naufragio : Il summit del fine settimana a Bruxelles riporta all'ordine del giorno una serie di macro-argomenti: migrazione, sicurezza e difesa, economia e governance, crescita e lavoro, bilancio pluriennale, ...

Vertice migranti - Verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Macron : «Proposta italiana coerente». Ma l'intesa per ora non c’è : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato come «il controllo dell’immigrazione è una questione ...

Aquarius - Verso rinvio il vertice Conte-Macron di venerdì a Parigi

Trump-Kim - un successo il vertice di Singapore. Passo Verso la pace in Corea : Il meeting «è andato meglio di quanto chiunque potesse aspettarsi» ha detto Trump. Lo stesso Kim, dopo la storica stretta di mano di 12 secondi, ha detto al presidente americano: «Molte persone nel mondo penseranno a questo come una forma di fantasia da un film di fantascienza». distensione che promette di portare a un trattato di pace che ponga fine al regime di armistizio che dal 1953 è in vigore nella penisola Coreana...

G7 : Trump lascerà vertice in anticipo - 'Verso Singapore'

Rossi Verso il vertice decisivo. E spunta Olaza : Genoa - Perin-Juventus: si entra sempre più nel vivo . Dopo i primi approcci di lunedì scorso, quasi sicuramente oggi sarà il giorno giusto per il nuovo incontro, preannunciato dal patron del Genoa, ...

Economia - spunta Giovanni Tria La Lega e il M5S Verso l'accordo Vertice Conte - Salvini - Di Maio : Per il ministero dell'Economia, al posto di Paolo Savona, spunta il nome di Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di Economia politica all'università di Tor Vergata Segui su affaritaliani.it

Cottarelli Verso la rinuncia. In corso vertice Di Maio-Salvini - ipotesi Savona agli Esteri : Annullati gli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia per il leader del Carroccio mentre il premier incaricato Cottarelli avrebbe confermato la sua presenza domani al festival dell’Economia Trento. Si discute se far nascere un esecutivo giallo-verde in tutto e per tutto sovrapponibile a quello che Giuseppe Conte aveva portato sotto gli occhi del presidente della Repubblica, eccezion fatta per la casella di Paolo Savona ...

Casa Bianca : "Segni di progresso Verso Vertice con Corea del Nord"

Vertice nella notte - Ancelotti Verso la panchina del Napoli : Roma, 23 mag. , askanews, Carletto Ancelotti sarebbe in procinto di tornare in Italia e lo farebbe sedendosi sulla panchina del Napoli. Ieri, lungo Vertice con Aurelio De Laurentiis negli studi della ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier Verso Movimento 5 Stelle Diretta : Comincia un'altra giornata decisiva per la trattativa tra Lega e 5Stelle. Dopo il lungo vertice di ieri notte, Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono tornati a incontrarsi alla Camera. Sul tavolo, oltre ...

Governo - nuovo vertice Lega-M5S : premier Verso Movimento 5 Stelle : In cambio, il capo pentastellato offre alla Lega la vicepresidenza del Consiglio , Giancarlo Giorgetti, e ministeri molto pesanti come Difesa, Interni, Giustizia, Economia, forse perfino lo Sviluppo ...

Verso il vertice Usa-Corea del Nord Video : 3 La data è ufficiale. Dopo mesi d'ipotesi e congetture, finalmente è stato annunciato con certezza il giorno del vertice tra il presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, e il leader della Repubblica popolare democratica di Corea, Kim Jong Un. Il 12 giugno, che cadra' di sabato, a Singapore. La fonte è diretta: a rivelarlo, infatti, è stato lo stesso presidente statunitense su Twitter: The highly anticipated meeting ...

Corea del Nord - vertice Kim-Trump il prossimo 12 giugno a Singapore/ Nuovo passo Verso percorso di pace : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". vertice Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:14:00 GMT)