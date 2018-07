Verona | cadavere di una donna scoperto dopo 18 mesi Ultime notizie | era in stato di

Cadavere di una donna trovato in casa a Verona : è morta da un anno e mezzo : Una donna è stata trovata morta in casa a Verona, nel quartiere Borgo Roma: secondo i primi accertamenti era morta da almeno diciotto mesi ma nessuno, in tutto questo tempo, la aveva mai cercata.

