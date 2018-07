 Vatileaks | archiviazioni per Paolo Berlusconi |  Benotti e Sallusti 

agi

Vatileaks: archiviazioni per Paolo Berlusconi, Benotti, Cisnetto e Sallusti

(Di sabato 21 luglio 2018) Archiviazione per tutti gli imputati in quanto "le indagini svolte non hanno supportato le ipotesi iscritte". Si è conclusa così al Tribunale di Roma la vicenda giudiziaria nota come "Vatileaks", che anche al Tribunale della Città del Vaticano si era di fatto sgonfiata nei due processi come una bolla di sapone. A piazzale Clodio, dove si è indagato su vicende originate da esternazioni telefoniche di Francesca Immacolata Chaouqui in realtà neppure collegate a quei processi, non c'è stato bisogno di un dibattimento. E' apparso chiaro ai pm Nicola Maiorano e Stefano Pesci che nessun illecito era contestabile agli indagati. E il gip Cinzia Parasporo non ha potuto che disporre l'archiviazione nei confronti dei 9 indagati. Il primo nome che appare nel provvedimento ...