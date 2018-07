Valle di Susa | attacco al cantiere Tav con i petardi | poi la fuga per i lacrimogeni e il

Anziano escursionista disperso in Valle di Susa : Il Soccorso Alpino, insieme ai vigili del fuoco, è impegnato nella ricerca di un escursionista disperso nella zona di Bussoleno. L’uomo, 79 anni, ieri mattina è uscito con il cane per recarsi verso il Colle del Sabbione, ma dopo il rifugio Toesca se ne sono perse le tracce. L'articolo Anziano escursionista disperso in valle di Susa sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte - frana di Bussoleno : oggi sopralluogo di Borrelli in Valle di Susa : Il capo Dipartimento della protezione civile si recherà nel pomeriggio a Bussoleno, in Valle di Susa, dove lo scorso 7 giugno un centinaio di persone ha dovuto lasciare la propria casa a causa di una frana staccatasi dalla montagna per le intense piogge. Borrelli sarà accompagnato dall’assessore alla Protezione civile della Regione Piemonte, Alberto Valmaggia. Il capo Dipartimento visiterà i luoghi colpiti dalla colata di fango e la zona a ...