Vaccini | un viaggio tra le innovazioni che salvano i bambini in Africa

(Di sabato 21 luglio 2018) Nioro Jatoba, Gambia – Il bimbo appallottolato nella fascia sulla schiena, il libretto sanitario in mano. È così che Satunding, 30 anni, nove figli, contadina nelle terre della Lower River Division, si mette in fila all’ambulatorio temporaneo dove si vaccinano i. Lamin, così si chiama il piccolo, ha poco più di due anni e sta per ricevere l’ultima dose del vaccino contro la poliomielite. Attorno a loro, avvolti da un caldo infernale, decine di altriavvolti ad altrettante mamme, o in braccio a qualche papà,più grandi intenti a rincorrersi. Molto chiasso. Qualcuno canta. L’ambulatorio, sei colonne con sopra una lamiera arrugginita, è nel bel mezzo del nulla. Si trova lungo una strada, ma sono nostre le uniche auto parcheggiate nei paraggi: sono venuti tutti a piedi. Cinque chilometri, nel caso di Satunding, altri di più. Ma non sono poi molti rispetto alle ...