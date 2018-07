Vacanze | Condacons | costeranno il 7% in più rispetto al 2017

meteoweb.eu

(Di sabato 21 luglio 2018) A parità di servizi e consumi, leestive 2018agli italiani il 7% in piùal. Lo afferma il Codacons, che ha condotto uno studio sui rincari di prezzi e tariffe che interessano il comparto turistico nel nostro paese. Quest’anno leestive risultano particolarmente “salate” per i cittadini, con i listini che registrano sensibili incrementi in tutti i settori, “un fenomeno che non si registrava da anni – spiega il presidente Carlo Rienzi – A dare il via ai rincari è stato senza dubbio il caro-carburante, che oramai da mesi sta provocando tensioni nei prezzi specie nel comparto dei trasporti determinando un effetto domino su beni e servizi“. Analizzando le principali voci che compongono leestive, emerge l’incremento dei prezzi dei biglietti aerei che sfiora il +20%all’estate del ...