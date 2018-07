Vacanze con sorpresa | una settimana di ferie costerà il 7% in più rispetto al 2017

Vacanze - Condacons : costeranno il 7% in più rispetto al 2017 : A parità di servizi e consumi, le Vacanze estive 2018 costeranno agli italiani il 7% in più rispetto al 2017. Lo afferma il Codacons, che ha condotto uno studio sui rincari di prezzi e tariffe che interessano il comparto turistico nel nostro paese. Quest’anno le Vacanze estive risultano particolarmente “salate” per i cittadini, con i listini che registrano sensibili incrementi in tutti i settori, “un fenomeno che non si ...

Vacanze - Coldiretti/Ixè : con le ultime partenze 19 milioni in ferie a Luglio : Con le ultime partenze salgono a 19 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza a Luglio nell’estate 2018 che complessivamente fa segnare un aumento dell’1% degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno. È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali. Se è il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10 (62%), al ...

Quattro consigli pratici per Vacanze senza Herpes labiale : Costume nuovo, libro preferito aperto, crema solare giusta, non c’è nulla che potrà rovinare i primi giorni di sole e relax…tranne l’Herpes labiale! Quelle classiche vescicolette che poi diventano croste lungo il bordo delle labbra e che più le toccate più si ingrandiscono, antipatiche vero? L’Herpes labiale è una malattia di origine virale che si manifesta soprattutto nei momenti di debilitazione, stress ed in seguito ad una lunga esposizione ...

Vacanze - 5 consigli per ritrovare il proprio partner : Arrivano le Vacanze. Molti le passeranno in coppia. Col rischio, paradossale ma possibile, di annoiarsi per il troppo tempo trascorso insieme. Già, (purtroppo) succede anche questo. Eppure la responsabilità potrebbe essere reciproca: nel senso che il tempo del viaggio dovrebbe essere investito bene. «Le Vacanze sono un’ottima occasione per individuare e modificare parti di noi obsolete che non portano entusiasmo nella vita quotidiana. Rimanere ...

Dalle Maldive all’aggressione in spiaggia - Jessica Melena racconta gli alti e bassi delle Vacanze insieme ad Immobile : Jessica Melena parla del rapporto con Ciro Immobile (ora in ritiro con la Lazio) e delle sue vacanze estive non ancora finite “Sono rimasta al mare dai miei, a Francavilla a Mare, con Michela e Giorgia, le nostre bambine. E già ci manca. Il ritiro estivo è lungo, pesa un po’ separarsi nel pieno delle vacanze. Ma è così”. Jessica Melena racconta alla Gazzetta dello Sport le sue vacanze estive. trascorse anche al fianco del ...

NBA - Marc Gasol e le sue Vacanze speciali : in mare con le ONG a salvare vite : ... associazione benefica che raccoglie milioni di euro per progetti non solo legati al basket per provare a dare un futuro ai bambini poveri in Spagna e in tante altre parti del mondo. "Poco più di un ...

Le Vacanze di Caterina Balivo : «Prima facevo l’alba - adesso a letto presto con i bambini» : vacanze a Capri per Caterina Balivo. La presentatrice, 38 anni, ricarica le batterie, in attesa di debuttare sul pomeriggio di Rai 1, sulla sua isola del cuore. A Capri, infatti, ha trascorso tantissime estati, le più belle. E adesso davanti ai Faraglioni torna da mamma di due: Cora, quasi un anno, e Guido Alberto, sei, nati entrambi dal matrimonio con Guido Maria Brera. LEGGI ANCHE«Detto Fatto», l'addio (commosso) di Caterina Balivo Su ...

Filippo Inzaghi - Vacanze "bollenti" con la fidanzata Angela Robusti a Ibiza : Ibiza ? Qualche tempo fa gli esperti di gossip avevano riportato la notizia di una gravidanza per Angela Robusti, giovane fidanzata di Pippo Inzaghi. Filippo Inzaghi ha una nuova fiamma:...

Vacanze all’estero con Tim e Vodafone : le tariffe migliori/ Ecco le offerte per non spendere un patrimonio : Vacanze all’estero con Tim e Vodafone: le tariffe migliori. Ecco le offerte per non spendere un patrimonio se volessimo soggiornare al di là dei confini nazionali(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 12:19:00 GMT)

“Rischio epidemia”. Vacanze con ansia per gli italiani in quella nota località di mare. Già 13 casi accertati. Cosa sta succedendo : Meta gettonata dagli italiani, spiagge bianche e mare di cristallo. Un paradiso terrestre che rischia di finire in quarantena. Sì perché il rischio, a quanto pare, è proprio quello di un’epidemia. L’allarme è scattato per colpa di un super batterio difficile da debellare. Sono 13 i turisti, svedesi e norvegesi, colpiti in un periodo compreso tra gennaio e aprile. Succede alle Canarie. Lo rivela il Centro europeo per il controllo delle malattie ...

'Non è mai troppo tardi per prenotare le Vacanze… o forse si?' - le Vacanze secondo i The Jackal : Il collettivo artistico napoletano The Jackal ha prestato la propria geniale ironia ad MSC Crociere, la compagnia di crociere a capitale privato più grande al mondo. È...

Federica Nargi - Vacanze a Formentera con i suoi amori più grandi : Federica Nargi, più bella e in forma che mai, sta trascorrendo le sue vacanze sotto il sole di Formentera. Appuntamento d’obbligo di ogni estate dell’ex velina, che ha lì il suo buen retiro estivo, insieme a tanti amici. La 28enne showgirl è volata a Formentera con il compagno Alessandro Matri e la loro piccola Sofia, che a settembre 2018 compirà due anni. Con loro l’amico fraterno di Matri Cristian Brocchi e le amiche del ...

“Dentro quel letto… i bambini”. Alena Seredova pesantissima contro Gigi (e Ilaria). Lo sfogo dell’ex modella - dopo il ritorno dei figli dalle Vacanze col padre a Forte dei Marmi : Ne parliamo da almeno quattro anni, ovvero da quando il porterione della nazionale Gigi Buffon e la sua prima compagna – nonché madre dei suoi figli – Alena Seredova, si sono lasciati. Inizialmente sembrava che la modella non avesse preso malissimo le corna – come dimenticare l’ironia nella foto col cervo dietro le spalle della bellissima ceca – ma nel tempo non smette di rifilare siluri al suo ex e alla compagna, Ilaria ...

Vacanze : pacchetto turistico? Ecco i consigli per evitare brutte sorprese : Stai programmando le tue Vacanze e quest’anno hai deciso di acquistare un pacchetto turistico? Ecco la guida dell’Unione Nazionale Consumatori che rivela a cosa bisogna stare attenti per evitare brutte sorprese e godersi a pieno il proprio relax! PRIMA DI PARTIRE richiedere copia del contratto che si sottoscrive, accertando che faccia chiaro riferimento alle offerte contenute nel catalogo informativo (in questo caso le indicazioni fornite ...