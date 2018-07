Usura bancaria : indagati ex vertici Mps : ANSA, - CAMPOBASSO, 21 LUG - Non solo Unicredit: anche gli ex vertici dell'istituto Monte dei Paschi di Siena sono indagati a Campobasso nell'ambito di un'inchiesta che ipotizza l'Usura bancaria. L'...

Usura bancaria - indagati anche ex MpS : 12.18 Oltre agli ex vertici Unicredit anche quelli di MpS risultano indagati nell' inchiesta per Usura bancaria della procura di Campobasso. Il fascicolo è stato aperto dopo la denuncia presentata alla GdF, nel gennaio 2017, dalla società molisana "Engineering srl". Coinvolti gli ex presidenti MpS Mussari e Fabrizi e 3 alti funzionari, Vigni, Berloco, Bindi. L'avvocato che ha presentato la denuncia sostiene che i pm devono decidere se ...

Il Ministro Savona indagato per Usura bancaria : Il Ministro Paolo Savona è indagato a Campobasso per usura bancaria, cioè l'applicazione di interessi oltre la soglia consentita dalla legge. L'indagine è coordinata dalla Pm Rossana Venditti e vede coinvolte altre 22 persone. Il nome di Savona è presente nell'atto della Procura della Repubblica di Campobasso con il quale è stata richiesta la proroga del termine delle indagini preliminari. L'inchiesta è relativa alla realizzazione di parchi ...

Di Maio : 'Gara Ilva un pasticcio'; Savona indagato per Usura bancaria; Grillo : 'Rivedremo intramoenia' : LISTE D'ATTESA, MINISTRO Grillo: RIVEDREMO L'INTRAMOENIA Rivedremo la norma sulle liste d'attesa su cui è mancato a lungo l'impulso della politica. E' la promessa del ministro della Salute Giulia ...

Usura bancaria : indagato a Campobasso il ministro degli Affari europei - Savona : I fatti riguardano l’epoca in cui il ministro era al vertice di Unicredit. L’indagine riguarda la realizzazione di parchi eolici di Molise, Puglia e Campania

Ministro Paolo Savona indagato per Usura bancaria : Dopo le voci di dimissioni del Ministro dell'economia Giovanni Tria, una nuova tegola si abbatte sul governo giallo-verde. Protagonista, ancora una volta, il Ministro per gli Affari Europei Paolo Savona che risulta indagato dalla Procura di ...