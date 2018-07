Usa | le migranti violentate nei campi di detenzione | «Ho fatto quello che lui voleva»

vanityfair

(Di sabato 21 luglio 2018) «È entrato in bagno, si è tolto i vestiti e hociò che». Parla piangendo E.D, mentre racconta al New York Times gli abusi che ha subito all’interno del centro diper famiglie di Berks, in Pennsylvania. È stata detenuta per sette mesi tra il 2014 e il 2015. I capelli le sfiorano le spalle, tiene le braccia strette sulla pancia, la testa verso il basso. Prima di essere violentata, E.D. era scappata da altra violenza, in Honduras, sua terra d’origine. Aveva 19 anni e un figlio di tre. Era a lui che la guardia Daniel Sharkey, 42 anni, sposato, ha dedicato le prime attenzione. Gli portava caramelle, orsetti. «Poi un giorno è venuto vicino a me mentre eravamo al parco e mi ha detto che gli piacevo. Ho subito pensato che stesse scherzando». LEGGI ANCHE«Me l'hanno strappata via», le lettere delle madri separate dai figli al confine Secondo quanto rivela il ...