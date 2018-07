Usa | condannata a 40 anni madre che seviziò e uccise figlio di 2 anni

Johnson & Johnson condannata negli Usa per il ‘talco cancerogeno’. L’Italia prenda esempio : La recente notizia che negli Usa è stato riconosciuto ancora una volta un risarcimento milionario a una paziente affetta da mesotelioma e grande utilizzatrice di talco per decenni, riporta l’attenzione sull’esposizione ad agenti cancerogeni presenti nella nostra vita quotidiana, cosa di cui non siamo mai abbastanza consapevoli; basti pensare che anche nel Das, con cui tanti di noi da piccoli hanno giocato, è stato ritrovato amianto e lo si è ...

Donna condannata per l'omicidio di suo marito e dell'amante - accUsata di averne servito i resti per cena ai suoi vicini : Avrebbe ucciso suo marito e altri 10 amanti, "servendone" almeno uno per cena ai suoi vicini, durante un barbecue tra amici. È la sinistra e orripilante rivelazione contenuta in Dead North, il documentario sulla serial killer americana Kelly M. Cochran che sarà messo in onda il prossimo 28 e 29 maggio da Discovery.Stando alla ricostruzione fatta dal documentario, riportata dall'Independent e basata sulle testimonianze del capo ...