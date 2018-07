Migranti - 15 sbarcano a LampedUsa con una piccola imbarcazione : Palermo, 21 lug., askanews, - Una piccola imbarcazione con a bordo 15 Migranti è approdata ieri sera a Lampedusa dopo essere stata intercettata da una motovedetta della Guardia costiera a poche miglia ...

Usa - barca si rovescia in lago del Missouri : 9 delle 17 vittime facevano parte della stessa famiglia : "Ho perso tutti i miei figli, ho perso mio marito, ho perso mia suocera, ho perso mio zio, ho perso mia cognata e ho perso mio nipote. Io sto bene, ma è veramente difficile". A parlare è una ...

Usa : affonda barca - almeno 17 vittime : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - barca si rovescia in lago del Missouri : almeno 17 morti : Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno 17 morti Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno 17 morti Continua a leggere L'articolo Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno 17 morti proviene da NewsGo.

Usa - barca si rovescia in lago del Missouri : almeno otto morti : Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti Continua a leggere L'articolo Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti proviene da NewsGo.

Intrappolata sotto la barca - Jessica affoga in gita a 12 anni. La madre : “Neanche una scUsa” : Intrappolata sotto la barca, Jessica affoga in gita a 12 anni. La madre: “Neanche una scusa” Sono passati tre anni dalla morte della 12enne durante una vacanza con la scuola in Francia. Da allora i suoi familiari non hanno ricevuto alcuna risposta su come e perché sia avvenuta questa tragedia. “Nessuno ci ha mai chiamato, […] L'articolo Intrappolata sotto la barca, Jessica affoga in gita a 12 anni. La madre: “Neanche una scusa” ...

Intrappolata sotto la barca - Jessica affoga in gita a 12 anni. La madre : “Neanche una scUsa” : Sono passati tre anni dalla morte della 12enne durante una vacanza con la scuola in Francia. Da allora i suoi familiari non hanno ricevuto alcuna risposta su come e perché sia avvenuta questa tragedia. "Nessuno ci ha mai chiamato, non sappiamo come sia potuto accadere, ci sentiamo distrutti", dice la madre.Continua a leggere

Usa - barca si rovescia in lago del Missouri : almeno otto morti : Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti Continua a leggere L'articolo Usa, barca si rovescia in lago del Missouri: almeno otto morti proviene da NewsGo.

Usa - si capovolge barca turisti : 11 morti : Almeno undici persone sono morte, molte altre sono ricoverate e alcune risultano ancora disperse dopo che l'imbarcazione turistica sulla quale si trovavano si è capovolta in un lago del Missouri. Tra le vittime ci sarebbero anche dei bambini. -- L'incidente - riferisce lo sceriffo della contea di Stone - è avvenuto ieri sera, quando una barca da crociera della 'Ride the Ducks" è affondata nel Table Rock Lake con più di 30 ...

Maltempo Usa - incidente in Missouri : barca si rovescia nel Table Rock Lake - almeno 11 morti : almeno 11 persone sono morte e numerose altre sono disperse dopo che un’imbarcazione turistica si è capovolta ed è affondata nel Table Rock Lake, un lago del Missouri (USA): lo ha reso noto lo sceriffo locale, secondo cui il Maltempo e i forti venti sono la probabile causa dell’incidente. A bordo 31 persone, tra cui bambini. Forti venti e temporali stavano interessando l’area al momento dell’incidente, che si è verificato ...

Usa - barca si rovescia in lago del Missouri : almeno otto morti : Un'imbarcazione turistica si è capovolta nel Table Rock Lake, un lago del Missouri, in Usa. almeno otto persone sono morte, molte altre sono ricoverate e alcune risultano ancora disperse. Quando è ...

Usa - si capovolge barca turisti : 8 morti : ANSA, - BRANSON , USA, , 20 LUG - Almeno otto persone sono morte, molte altre sono ricoverate e alcune risultano ancora disperse dopo che l'imbarcazione turistica sulla quale si trovavano si è ...

Usa - barca si ribalta in lago : 8 morti : 5.55 Almeno otto persone sono morte, molte altre sono ricoverate e alcune risultano ancora disperse dopo che l'imbarcazione turistica sulla quale si trovavano si è capovolta in un lago del Missouri. L'incidente-riferisce lo sceriffo della contea di Stone- è avvenuto ieri sera, quando una barca da crociera della 'Ride the ducks" è affondata nel Table Rock Lake con più di 30 persone a bordo Le operazioni di soccorso e ricerca sono ancora in ...

LampedUsa - i 450 migranti del barcone trasferiti su imbarcazioni di soccorso : Otto persone sono state portate sull’isola per motivi sanitari. Il ministro Salvini non cede: «I nostri porti restano chiusi, abbiamo già dato»