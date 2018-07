Unità del blocco sociale subalterno e spirito di scissione

Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell'Unità : Quindici giorni di assemblee e dibattiti su temi di interesse cittadino con i protagonisti della scena politica locale e nazionale tra musica, giochi, film e spettacoli che prenderanno il via ...

Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’Unità : Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’unità, evento annuale del Partito democratico, organizzata quest’anno all’Ex Dogana di San Lorenzo. Quindici giorni di assemblee e dibattiti su temi di interesse cittadino con i protagonisti della scena politica locale e nazionale tra musica, giochi, film e spettacoli che prenderanno il via domenica alle 19. “Care democratiche, cari democratici, a Roma torna la Festa ...

Matteo Renzi - il colpo basso di Maurizio Martina : si prende la Festa dell'Unità - chi gli invita a tradimento : Il colpo di mano di Maurizio Martina . Era il segretario fantoccio, invece sta cercando di cambiare pelle al Pd con una serie di pugnalate a Matteo Renzi . Ci aveva provato, fallendo, imbastendo una ...

Pd - via Renzi le festa dell'Unità tornano 'de sinistra' : Le festa dell'Unità tornano 'de sinistra'. Poco Renzi. Poco progressismo liberal-liberista, ei fu,. Molti ospiti targati Leu, a cominciare da Bersani e Speranza e molti artisti sinistresi compresi ...

Taarabt : alla ricerca dell'ennesima 'seconda opportUnità' : Questo lo sapeva anche Adel, che infatti commenta così, con disinvoltura: 'Il Milan attraversa un periodo meno glorioso e non fa più parte dei top club nel mondo, però sfondare in rossonero mi ...

Da Neruda a Di Maio : addio festa dell'Unità : ... è cresciuto in Toscana, terra un tempo rossa e comunista parecchio, dal sapore ghibellino, sa che le Feste dell'Unità in Italia, hanno rappresentato un momento di identità, di politica e di ...

"Di Maio venga alla festa dell'Unità - ma a confrontarsi con Renzi" : "Luigi Di Maio venga pure alla festa dell'Unità di Ravenna ma a confrontarsi con Matteo Renzi". Dalle parole di Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato, ad Huffington Post si capisce che l'indiscrezione pubblicata oggi sulla Stampa sia stata accolta con una certa freddezza dai parlamentari vicini all'ex segretario. Il quotidiano di Torino scrive che il Pd sarebbe al lavoro per invitare il vicepremier, ministro dello Sviluppo ...

Ecofuturo 2018 - al via a Padova il festival sulle ecotecnologie : “Ecco le opportUnità della nuova agricoltura” : Al via la quinta edizione dell’Ecofuturo festival 2018, in programma al parco Fenice di Padova dal 18 al 22 luglio. Al centro della 4 giorni di dibattiti, incontri e spettacoli, la tecnologia applicata nell’ambiente e tutte le opportunità per un futuro sostenibile. “Non è soltanto una fiera di innovazioni ecotecnologiche, Ecofuturo nasce dall’incontro di alcune persone e realtà che insieme maturano una precisa consapevolezza: ...

Mattarella : essenziale l'Unità del popolo italiano : Roma, 19 lug., askanews, - 'Il Paese ha toccato con mano quanto sia essenziale l'unità del suo popolo, resa possibile dalla consapevolezza del bene comune. La democrazia ha portato decenni di pace, ...

La comUnità protagonista al festival della Mente : Tre giornate in cui più di 60 ospiti italiani e internazionali propongono incontri, letture, spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento culturale, indagando i cambiamenti, le energie e le ...

Di Maio ospite speciale alla festa dell’Unità - la mossa del Pd per rompere il ghiaccio : Se l’operazione andrà in porto sarà di sicuro la serata clou delle feste di partito. Dal Nazareno trapela la voce che tra gli ospiti della festa nazionale dell’Unità di Ravenna potrebbe pure figurare nientedimeno che Luigi Di Maio. E infatti dal suo entourage confermano di essere stati pre-allertati e che sono in attesa degli inviti. Insomma, nessu...

Cina - completate le prime quattro Unità della classe Renhai : La Cina ha completato le prime quattro cacciatorpediniere lanciamissili della nuova classe Tipo 055 ognuna delle quali armata con due griglie da 122 missili a corto, medio e lungo raggio su lanciatori ...

Treviglio - il sexy shop che fa da sponsor alla Festa dell’Unità : “Messo un po’ di pepe alla lotteria - la politica non c’entra” : Un caso che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni a Treviglio, in provincia di Bergamo, e non solo: tra gli sponsor della Festa dell’Unità, in programma dal 19 al 30 luglio, c’è anche il sexy shop ‘L’isola del piacere‘. La scelta ha creato parecchi malumori, specialmente tra i militanti del Pd, i quali non hanno affatto gradito. Eppure, Evelino Ponzetto, il proprietario del sexy shop che si dichiara di fede ...

Bufera su don Zanotti : "In comUnità ho subito gli abusi del frate. Mi minacciava" : Nei filmini e nelle foto hard depositati in Vaticano e alla Procura di Roma lo si vede in compagnia di un giovane ospite della comunità di accoglienza per profughi e minori in difficoltà «Oasi 7», da lui fondata. Immagini che hanno scatenato la Bufera su don Zanotti, ora accusato di violenza sessuale. La denuncia, pubblicata dal Corriere della Sera e fatta pervenire sia al Vaticano che alla magistratura, è un ...