Una sfida tra innovatori informatici per portare l' antica cantina sul web Ecco Ciù Ciù

Padel - Gillette Vip Cup il premio speciale è Una sfida con Totti e il campione del mondo Belasteguin : ... da anni grande appassionato e giocatore di Padel, e con lo spagnolo Fernando Belasteguin, campione del mondo di Padel, autentico momento clou della giornata di sport e spettacolo. Insieme al '...

La sfida della lUna : Si è parlato della sicurezza nazionale, della ricerca scientifica e dello sviluppo di tecnologie avanzate, capaci di dare impulso all'economia. In verità, l'Apollo fu tutto questo… e molte ...

Neymar : 'Sono andato in Francia per Una sfida'. Le speranze del Real Madrid sfumano? : La bomba sganciata nella mattinata di ieri dall'emittente spagnola Onde corte , che prevedeva la possibile cessione di Neymar al Real Madrid , è falsa. A confermare la fake news è proprio l'attaccante ...

Softball - Europei U19 2018 : l’Italia apre il venerdì con Una manifesta sulla Germania. Stasera sfida fondamentale con l’Olanda : venerdì importante agli Europei U19 di Softball. È la giornata che determinerà le squadre che domani si giocheranno le medaglie e tra queste ci sarà anche l’Italia, che con la vittoria contro la Germania sul diamante di Ronchi de’ Legionari è quasi certa di esserci. Non c’è stata storia contro le tedesche, sconfitte 15-3. Le azzurre hanno cominciato a muovere il tabellino già nel primo attacco, con un bel singolo di Laura ...

Francesca - 23enne down - si laurea insieme alla sua mamma : “Oggi vinciamo Una sfida” : Loredana Ambrosio e Francesca Pecora, madre e figlia, quest’ultima con la sindrome di down, si sono laureate all’Università della Calabria. La mamma, soddisfatta e orgogliosa, ha raccontato la loro storia: “Con questa laurea vinciamo una sfida lanciata quando Francesca frequentò il primo giorno di scuola, vedendo l’entusiasmo con cui affrontò quel momento”.Continua a leggere

Mediaset - Una brutta notizia per Ilary Blasi e il Wind Summer Festival : la Rai vince la sfida dello share : Non c'è programma che tenga di fronte alle repliche di Don Matteo 10 . Infatti, i Wind Summer Festival non sono riusciti a sbaragliare la concorrenza di Rai 1 e si posizionano al secondo posto dell' ...

Atletica - Gianmarco Tamberi : “Tornare a Montecarlo è Una sfida con me stesso. Devo ritrovare il mio salto” : Oggi Gianmarco Tamberi torna in gara a Montecarlo per la decima tappa stagionale della Diamond League. Qui due anni fa, l’azzurro, dopo aver vinto firmando anche il record italiano a 2.39, si infortunò alla caviglia sinistra, al secondo tentativo a 2.41. Questo infortunio costò molto caro al 26enne marchigiano, che dovette dire addio al sogno di partecipare alle Olimpiadi di Rio 2016. Un luogo particolare quindi per Tamberi che in un’intervista ...

Cristiano Ronaldo si presenta : "Juventus - Una sfida grandissima" | "Sono diverso dagli altri" : Il primo giorno da bianconero di Cristiano Ronaldo si chiude con la conferenza stampa di presentazione (in diretta su Tgcom24 e Sportmediaset.it) all'Allianz Stadium. Il campione portoghese spiegherà i motivi che lo hanno portato a lasciare il Real Madrid dopo 9 stagioni dense di vittorie per sposare il progetto della Juventus.

Belen Rodriguez e la foto di Santiago su Instagram : "NessUna sfida social con Stefano De Martino" : sfida social tra ex coniugi? No, anzi. Una foto pubblicata su Instagram del figlio Santiago da Belen Rodriguez ha fatto ipotizzare alcuni utenti dei social che la showgirl argentina volesse entrare in competizione con Stefano De Martino. Invece la diretta interessata ha seccamente smentito facendo al contrario intendere che il rapporto con l'ex è più che civile. "Stai facendo una sfida contro le foto di Stefano? Sempre stupendo il piccolo ...

Cristiano Ronaldo si presenta : ‘La Juventus è uno dei migliori club al mondo - è Una sfida’ : E’ un Cristiano Ronaldo in grande spolvero quello che si è presentato nel pomeriggio, di fronte alla stampa (300 giornalisti accreditati), per le sue prime parole da bianconero. Il campione portoghese ha risposto con grande eleganza alle varie domande che gli sono state rivolte: al suo fianco, il Direttore Sportivo della Juventus, Fabio Paratici, grande protagonista di quello che può essere considerato a tutti gli effetti il ‘colpo ...

Mbappè-Modric - Una sfida per decidere il campione : Programmazione contro improvvisazione. Gioventù contro esperienza. Integrazione contro nazionalismo. Profondità contro palleggio. E' la finale più strana o più pazza del mondo, fate voi. Inattesa. Sorprendente. Spiazzante. Con una favorita evidente: la Francia. Ma dall'esito tutt'altro che scontato. Se la Croazia dovesse farcela, sarebbe il Paese più piccolo ad avere ...

Finale Mondiali 2018 - Francia-Croazia : ecco la sfida tra Una grande favorita e Una outsider assoluta : È la sfida tra una grande favorita e una outsider assoluta, forse la più grande sorpresa della storia dei Mondiali (copyright di Joseph Blatter, uno che di calcio qualcosa ne sa). Il confronto tra due nazionali specchio di Paesi e società agli antitesi, come è stato scritto e riscritto in questi giorni e in fondo sempre negli ultimi vent’anni. La partita tra due generazioni d’oro, la prima che sembrava non ancora pronta, la seconda che pareva ...