Una settimana al Vesparaduno di Sant' Elpidio a Mare | oltre 500 in arrivo da tutta Italia

Vacanze con sorpresa : Una settimana di ferie costerà il 7% in più rispetto al 2017 : Voglia di relax e benessere, questo il minimo comune denominatore che guida 19 milioni di italiani che quest'anno hanno deciso di andare in vacanza a Luglio, l'1% in più rispetto allo scorso anno...

Una Vita le trame della prossima settimana : da lunedì 23 a venerdì 27 luglio 2018 : Fernando diventa violento e dopo che Teresa verrà dimessa dall'ospedale, inizierà a drogarla. Leonor viene derubata da Habiba.

Wimbledon - ad Una settimana di distanza - arriva la lettera-dedica di Djokovic : Novak Djokovic ha voluto scrivere una lunga lettera dopo la vittoria del suo quarto torneo di Wimbledon in carriera Un trionfo inatteso e per questo ancora più speciale. Dopo la vittoria a Wimbledon – la quarta in carriera – Novak Djokovic ha voluto ringraziare la famiglia e gli amici con una lunga lettera, “scritta tra un cambio di pannolino ed un libro sui dinosauri”, per condividere le emozioni provate durante il ...

Montagna : a Lusiana trovato senza vita anziano scomparso da Una settimana : Vicenza, 20 lug. (AdnKronos) - È stato ritrovato questa mattina il corpo senza vita di Giovanni Covolo, 84 anni, di Lusiana (Vi), di cui non si avevano più notizie da quando giovedì scorso, 12 luglio, era stato visto, attorno alle 19, l'ultima volta a Velo diretto verso casa. Le ricerche questa matt

Kia Picanto - Una settimana con la 1.0 TGDi 12V 5p. GT Line [Day 5] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Kia Picanto in allestimento GT Line. Sotto al cofano c'è il 1.0 TGDi da 100 CV e 172 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti, un propulsore che, stando ai dati dichiarati, le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi e di toccare i 180 km/h di velocità massima, il tutto a fronte di consumi, nel ciclo combinato, pari a 4,5 ...

A Empoli Una donna alla quarta settimana di gravidanza è morta. Disposta l'autopsia : Una donna di 42 anni, alla quarta settimana di gravidanza, è morta questa mattina all'ospedale di Empoli (Firenze). Lo rende noto l'Asl Toscana Centro, spiegando che la paziente era ricoverata da sei giorni nel reparto di ostetricia per iperemesi gravidica: aveva accusato vomito ripetuto, con rischio di disidratazione e perdita di peso, e per questo motivo era stata portata in ospedale. È stata un'ostetrica, intorno alle 7.40, ad ...

Da Eataly Roma Una settimana dedicata al Perù : Roma, 18 lug., askanews, - Dal 23 al 29 luglio 2018, Eataly Roma organizza la settimana della Cucina Peruviana con il patrocinio dell'Ambasciata del Perù in Italia, del Consolato Generale del Perù e ...

Il Po senza barche per Una settimana - via tronchi e rifiuti : 'È un disagio, inutile negarlo - dice Alberto Tapparo, presidente del circolo canottieri Caprera - . Abbiamo dovuto sospendere per una settimana l'Estate ragazzi, che dura poco più di un mese: ci ...

Kia Picanto - Una settimana con la 1.0 TGDi 12V 5p. GT Line [Day 3] : La protagonista del nostro Diario di bordo questa settimana è la Kia Picanto in allestimento GT Line. Sotto al cofano c'è il 1.0 TGDi da 100 CV e 172 Nm di coppia massima a 1.500 giri, abbinato a un cambio manuale a cinque rapporti, un propulsore che, stando ai dati dichiarati, le consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 10,1 secondi e di toccare i 180 km/h di velocità massima, il tutto a fronte di consumi, nel ciclo combinato, pari a 4,5 ...

Dieta della pancia piatta : ti sgonfi in Una settimana e dimagrisci : Con la Dieta della pancia piatta ti sgonfi in una settimana e dimagrisci, mangiando i cibi giusti. La pancia gonfia è un problema che preoccupa moltissime donne, messe alla prova dal gonfiore addominale causato da un’alimentazione sbagliata. Per ottenere un ventre piatto e perfetto però basta rispettare poche semplici regole, puntando su alimenti anti-gonfiore, con pochissimi grassi e calorie. Come funziona la Dieta della pancia piatta? ...

Aeroporti Trapani e Comiso - slitta di Una settimana il parere sui bandi di co-marketing : Teleborsa, - La Sicilia vive la sua estate di voli pieni di turisti e persone che si ricongiungono alle loro famiglie per un periodo di vacanze nella terra d'origine. Nel clou della stagione gli ...

Ottomila posti di lavoro a rischio? Di Maio sapeva tutto Una settimana prima : Torino - Luigi di Maio comprende solo ora - e lo ammette lui stesso - quanto sia complicata l'arte del governare. Procedure, autorizzazioni, nulla osta, pareri e affini. Dopo aver denunciato l'...

Ottomila posti di lavoro a rischio? Di Maio sapeva tutto Una settimana prima : Luigi di Maio comprende solo ora - e lo ammette lui stesso - quanto sia complicata l’arte del governare. Procedure, autorizzazioni, nulla osta, pareri e affini. Dopo aver denunciato l’esistenza di una «manina» che all’ultimo momento avrebbe introdotto una stima «non scientifica» (cit. Giovanni Tria) sull’impatto occupazionale del decreto dignità (...

Giorgio è scomparso nel nulla da Una settimana : "Temiamo per la sua vita" : Sono ormai sette lunghi giorni che "Giorgio", così come lo chiamano tutti, non dà notizie. La paura che possa essergli accaduto qualcoa è grande. Gheorghe Dehelean è...