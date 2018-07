Una brutta sentenza contro gli operai Fca

Milan riammesso in Europa League - ma c'è Una possibile brutta notizia per i tifosi rossoneri : Ribaltone a Losanna. Il Tribunale di appello sportivo ha accolto il ricorso del Milan contro la sentenza della Camera giudicante della UEFA nella parte in cui il club rossonero era stato condannato il ...

Mediaset - Una brutta notizia per Ilary Blasi e il Wind Summer Festival : la Rai vince la sfida dello share : Non c'è programma che tenga di fronte alle repliche di Don Matteo 10 . Infatti, i Wind Summer Festival non sono riusciti a sbaragliare la concorrenza di Rai 1 e si posizionano al secondo posto dell' ...

Temptation Island - Una brutta voce : sta succedendo dietro le quinte. Filippo Bisciglia spiazza tutti : Temptation Island 2018 è appena cominciato. Due settimane fa l’esordio, lunedì scorso, quindi la seconda puntata, è già record d’ascolti. Record vero, perché mai il docu-reality estivo di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, ha mai registato quei numeri. Eccoli: nella gara degli ascolti tv, Temptation, programma prodotto da Maria De Filippi, ha battutoTutto può succedere, la fiction in onda su RaiUno con 3.885.000 ...

Anche gli uomini vicini a Trump pensano che con Putin abbia fatto Una brutta figura : ... ha negato che la Russia sia un alleato degli Stati Uniti, sostenendo che 'non vi siano dubbi sul fatto che Mosca abbia interferito e che continui a minacciare le democrazie del mondo'. Anche il ...

Tira Una brutta aria per le imprese : Tira un'aria sgradevole, per le imprese e per lo sviluppo economico fondato sulla cultura del buon mercato. Dirigismo, nazionalismo, protezionismo da tentazioni di frontiere chiuse, eccessi d'amore per la spesa pubblica assistenziale, ostilità per un euro che, nonostante grandi limiti, ha contribuito in modo determinante alla stabilità dell'Europa e delle nostre economie.I segnali che vengono dalle stanze di governo su lavoro, ...

La figlia autistica riceve Una brutta pagella. Ma il papà riscrive i voti per celebrarla : Quando ha portato la pagella a casa, Sophie Jackson, una bimba australiana di 9 anni con autismo, si è sentita umiliata: i suoi voti erano scarsissimi e la piccola temeva di aver deluso così la sua famiglia. Il padre, quindi, ha deciso di prendere in mano la situazione: ha scritto una nuova pagella, dando risalto a tutte quelle caratteristiche che rendono la figlia speciale. Così ecco una "A" in "immaginazione" e sempre una ...

Tutto può succedere 3/ Terzo episodio e anticipazioni quarta puntata : Una brutta notizia per Cristina? : Nella terza puntata di Tutto Può succedere abbiamo visto il riavvicinamento tra Alessandro e Cristina. Una brutta notizia potrebbe sconvolgere i loro equilibri. (Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 06:00:00 GMT)

Basket - Qualificazioni Mondiali – Italia ko con i Paesi Bassi - la delusione di Sacchetti : “abbiamo fatto Una brutta figura” : Tutta la delusione del ct Meo Sacchetti dopo il ko di ieri dell’Italia contro i Paesi Bassi brutta sconfitta ieri pomeriggio per l’Italia del Basket, contro i Paesi Bassi, nelle Qualificazioni per i Mondiali di Cina 2019. Gli azzurri si aggiudicano comunque il Girone D della prima fase, davanti agli olandesi e alla Croazia, ma la prestazione dell’Italia, priva di Della Valle, ko per influenza, non è piaciuta al ct ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Meo Sacchetti “E’ stata Una brutta prestazione. C’è poco da dire…” : Breve, conciso ed esplicito il disappunto del coach dell’ItalBasket Meo Sacchetti, intervistato da Sky Sport pochi minuti dopo aver rimediato la seconda sconfitta consecutiva alle Qualificazioni dei Mondiali 2019 contro l’Olanda a Groningen (81-66). L’allenatore degli azzurri ha brevemente analizzato la prestazione dei suoi dodici giocatori in campo nel match conclusivo del primo turno del cammino verso i Campionati del Mondo ...

“Una favola senza lieto fine”. Aveva commosso l’Italia riabbracciando la madre. Ora la brutta notizia per la bimba : Una storia terribile che sembrava aver trovato finalmente il suo lieto fine e che invece ancora una volta è rimasta in sospeso. Lei, Oumoh, a soli quattro anni Aveva commosso il mondo quando era arrivata a Lampedusa, su un barcone, in braccio a una donna che l’Aveva ricevuta in affidamento dalla madre, poi sparita per tornare in Costa d’Avorio senza un motivo preciso. La piccola era stata messa in fuga verso l’Italia per ...

MotoGp - brutta caduta per Morbidelli ad Assen : il pilota rimedia Una frattura alla mano sinistra : Morbidelli prende una brutta botta durante le Fp3 sul circuito di Assen, il pilota costretto a recarsi in ospedale per controlli Franco Morbidelli ha rimediato una brutta caduta durante le Fp3 del Gp d’Olanda. Sul circuito di Assen il pilota italo-brasiliano ha perso il controllo della sua moto finendo nella ghiaia. L’allarme per le condizioni di salute di Morbidelli sembrava rientrato quando il pilota si è imbarcato ...

SFOOTING/ Sull'Europa tira Una brutta aria e il Museo della Bora cerca una nuova sede : Il Museo di Trieste vuole cambiare aria? Forse. Ma di sicuro merita una visita, a partire dalla “Galleria del vento”, dove sono esposte le opere della corrente degli Scapigliati. COMIC ASTRI(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 06:12:00 GMT)SFOOTING/ Ai Mondiali di Russia 2018 scoperto un traffico clandestino di... icone del calcio, di C. AstriSFOOTING/ Un buon tema di maturità dipende dall'incipit: qualche dritta tra Eminem e Ungaretti, di C. ...

Naike Rivelli fa il test del dna e ha Una brutta sorpresa : Naike Rivelli ha scoperto s a 43 anni che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è il suo vero padre. E solo attraverso un test del dna. Lo scoop è di “Non disturbare”, la nuova trasmissione di Paola Perego che andrà in onda in seconda serata dal 25 giugno. Durante un’intervista al Messaggero la conduttrice ha spiegato: «Ha scoperto da poco, grazie a un esame del dna fatto in Spagna e poi ripetuto in Italia, che ...

Il Segreto Anticipazioni 21 giugno 2018 : Una brutta sorpresa attende Ulpiano : Il giovane figlio di Adela scoprirà una sconvolgente verità mentre Prudencio non rivelerà di aver visto Saul e Julieta baciarsi.