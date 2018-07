Una bomber del Vergante alla Juventus

L'ex bomber diventa Una birra Negri giovedì arriva a Como : ... Gattuso e Porrini, la cinquina rifilata al Dundee United fino al mitico Old Firm, il derby cittadino tra i protestanti dei Rangers i cattolici del Celtic, celebrato in tutto il mondo. © RIPRODUZIONE ...

Pizza bomber - la storia del fattorino che ha rapinato Una banca con Una bomba al collo : Pizza bomber , la storia del fattorino che ha rapinato una banca con una bomba al collo Il 28 agosto 2003, il fattorino della pizzeria Mama mia di Ernie, in Pennsilvanya, varca l’entrata della PNC Bank con una bomba legata al collo . Comincia così la rapina più scioccante d’America che vedrà, alla fine, detonare quella bomba .Continua a […] L'articolo Pizza bomber , la storia del fattorino che ha rapinato una banca con una bomba al ...

Lazio-Inter - Una storia di bomber : Piola e Meazza - le due facce italiane del gol : Silvio Piola è il centravanti bandiera della Lazio, capocannoniere in carica della serie A, anche lui sta per vincere il mondiale in Francia, la sua unica Coppa del Mondo . Due attaccanti di razza, ...