Un video di Beyoncé al Colosseo aperto di notte | la conferma della richiesta e le

"Per il video al Colosseo di Beyoncè serviva congruo anticipo del canone che è di 250 mila euro" : "In considerazione della complessità del monumento e della visibilità internazionale, l'iter doveva prevedere la presentazione con congruo anticipo di un progetto dettagliato in linea con le politiche culturali del Parco".Così, in una nota, il Parco Archeologico del Colosseo riepiloga il caso di Beyoncè, la cantante statunitense che aveva chiesto l'utilizzo del Colosseo per girare un videoclip."Si precisa - si legge ...

