Un giurato robot per il Giffoni Film Festival : È il primo giurato umanoide ad aprire ufficialmente Next Generation, la rassegna di innovazione promossa da Giffoni Innovation Hub nell’ambito del Giffoni Film Festival in programma dal 20 al 28 luglio a Giffoni Valle Piana. Pepper, ossia giffoner 5601, ha interagito con i piccoli colleghi giurati fra i 10 e i 12 anni di età. “Grazie all’intelligenza artificiale io posso ...