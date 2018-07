Un addio improvviso e traumatico Sergio Marchionne malato | costretto a lasciare il

huffingtonpost

(Di sabato 21 luglio 2018) L'ha presa Fiat e la lascia Fca. L'ha presa sull'orlo del baratro e la lascia senza debiti. Non ha raggiunto tutti i target industriali che si era prefissato, ha però compiuto una marcia costante su quelli finanziari. In questo, ma non solo, c'è il senso dell'era di, 14 anni alla guida della casa torinese, oggi azienda italo-statunitense di diritto olandese, settimo gruppo automobilistico mondiale. Anni di scelte impopolari, di rotture nelle tradizioni relazioni industriali e sindacali, di lavoro sul prodotto.lascia Fiat Chrysler Automobiles in modo. Si sapeva da tempo che avrebbe lasciato il testimone. Avrebbe però dovuto passare la guida nella primavera 2019, mantenendo la carica di consigliere di Exor e di presidente Ferrari fino al 2021. E invece cause di forza maggiore lo portano all'da tutti gli ...