Udine deve essere un riferimento per tutto il Friuli

Conte - la solitUdine nel Palazzo. Ora deve riempirla col suo staff : Quella mattina si era messa proprio male. Era mercoledì 13 giugno e i francesi avevano esagerato. Quel «vomitevole» scagliato contro Roma suonava stonato, ma per il nuovo governo italiano presentarsi in Europa con una rissa scomposta non era il massimo. Mancavano 48 ore al vertice Macron-Conte e Matteo Salvini spingeva per annullare l’incontro. Fu ...