Ucciso boss della ' ndrangheta | gravissimo bimbo di 10 anni

Bossetti - la sorella : 'Ha saputo chi ha Ucciso Yara - non parla perché teme per famiglia' : Letizia Bossetti, sorella gemella di Massimo, il muratore di Mapello condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ne è convinta: Mio fratello, in carcere, ha saputo chi ha ucciso la 13enne di Brembate di Sopra [VIDEO]. Lo ha affermato durante un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. Yara era scomparsa nel nulla il 26 novembre del 2010 ed era stata ritrovata, senza vita, in un campo, nel febbraio del 2011. Massimo conosce la ...

Tatuatore di Lavezzi Ucciso - ergastolo ai due boss. E la sorella posta un video su Fb : 'La camorra colpisce chi è solo' : La Corte di Assise del Tribunale di Napoli ha condannato all'ergastolo i boss del clan degli scissionisti Arcangelo Abete e Raffaele Aprea in relazione all'omicidio del Tatuatore Gianluca Cimminiello, ...

Tatuatore Ucciso - ergastolo ai 2 boss la sorella : camorra colpisce chi è solo : La Corte di Assise del Tribunale di Napoli ha condannato all'ergastolo i boss del clan degli scissionisti Arcangelo Abete e Raffaele Aprea in relazione all'omicidio del Tatuatore Gianluca Cimminiello, ...

Tatuatore di Lavezzi Ucciso - ergastolo ai due boss. E la sorella posta un video su Fb : «La camorra colpisce chi è solo» : La Corte di Assise del Tribunale di Napoli ha condannato all'ergastolo i boss del clan degli scissionisti Arcangelo Abete e Raffaele Aprea in relazione all'omicidio del Tatuatore Gianluca...

MASSIMO BOSSETTI - LA SORELLA : "IN CARCERE HA SAPUTO CHI HA Ucciso YARA"/ Salvagni - "non sta coprendo nessuno" : MASSIMO BOSSETTI, la SORELLA: "in CARCERE ha SAPUTO chi ha UCCISO Yara". La rivelazione della gemella Letizia, che sottolinea: "teme vendetta, rischia la vita"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:09:00 GMT)

Bossetti - la sorella gemella Letizia choc : «In carcere ha saputo chi ha Ucciso Yara» : La rivelazione pubblicata sul settimanale Oggi sconvolge il caso di Yara Gambirasio. Secondo la sorella gemella Letizia, suo fratello Massimo Bossetti in carcere «deve aver saputo chi...

MASSIMO BOSSETTI - LA SORELLA : "IN CARCERE HA SAPUTO CHI HA Ucciso YARA"/ Il tentato suicidio nel 2017 : MASSIMO BOSSETTI, la SORELLA: "in CARCERE ha SAPUTO chi ha UCCISO Yara". La rivelazione della gemella Letizia, che sottolinea: "teme vendetta, rischia la vita"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:56:00 GMT)

Massimo Bossetti - la sorella : "in carcere ha saputo chi ha Ucciso Yara"/ Letizia shock : "Teme vendetta" : Massimo Bossetti, la sorella: "in carcere ha saputo chi ha ucciso Yara". La rivelazione della gemella Letizia, che sottolinea: "teme vendetta, rischia la vita"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 GMT)

Bossetti - la sorella gemella Letizia choc : 'In carcere ha saputo chi ha Ucciso Yara' : La rivelazione pubblicata sul settimanale Oggi sconvolge il caso di Yara Gambirasio . Secondo la sorella gemella Letizia , suo fratello Massimo Bossetti in carcere 'deve aver saputo chi uccise Yara' . ...

Bossetti - la sorella gemella Letizia choc : «In carcere ha saputo chi ha Ucciso Yara» : La rivelazione pubblicata sul settimanale Oggi sconvolge il caso di Yara Gambirasio. Secondo la sorella gemella Letizia, suo fratello Massimo Bossetti in carcere «deve aver saputo chi...

“Massimo Bossetti sa chi ha Ucciso Yara Gambirasio”. Le rivelazioni choc della sorella gemella : Letizia Bossetti torna a parlare dopo la lettera scritta dal carcere dal fratello, condannato all’ergastolo per l'omicidio della 13enne di Brembate. “Appena l’ho letta ho pensato che Massimo la verità l’abbia conosciuta in questi anni in carcere…" dice la donna.Continua a leggere

Bossetti - la sorella : "Massimo ha saputo in carcere chi ha Ucciso Yara". Teme per la sua famiglia : Commentando la lettera mandata da Massimo Bossetti, all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, alla trasmissione "Quarto Grado", la sorella gemella Letizia dice a OGGI: "Appena l'ho letta ho ...

Napoli - Ucciso dopo la disco a Coroglio : 'Famiglia incapace di fermare i babyboss' : Uno specialista nell'uso delle armi, uno che si trova a suo agio con la pistola in pugno. Sospettato di essere stato di recente protagonista di un episodio grave, probabilmente una 'stesa' , ...

Napoli - Ucciso dopo la disco a Coroglio : «Famiglia ?incapace di fermare i babyboss» : Uno specialista nell'uso delle armi, uno che si trova a suo agio con la pistola in pugno. Sospettato di essere stato di recente protagonista di un episodio grave, probabilmente...