Ucciso 6 anni fa dalla ‘ndrangheta | ritrovato il cadavere di Antonio Deiana Il Video

'Ndrangheta - Ucciso 6 anni fa : il cadavere trovato sotto una colata di cemento : A Cinisello Balsamo, preso il killer: nel 2015 anche il fratello della vittima venne trovato sepolto in un bosco

Ucciso 6 anni fa : il cadavere trovato sotto una colata di cemento in una casa a Cinisello : L'assassinio legato alla criminalità organizzata: 3 anni fa anche il fratello della vittima venne trovato sepolto in un bosco

Scomparso a Como era stato Ucciso - giallo risolto dopo 6 anni : risolto dopo 6 anni il giallo di Antonio Deiana, 36 anni, Scomparso a Como il 20 luglio del 2012. La polizia di stato ha adesso arrestato un uomo di 47 anni residente a Cinisello Balsamo (Milano), accusato di aver ucciso Deiana e di averne nascosto il cadavere seppellendolo in uno scantinato. L'indagine e' stata condotta dalle Squadre Mobili di Como e Milano, e dal Commissariato Greco Turro, con il coordinamento della Procura di ...

A 2 anni fa la pipì a letto - Ucciso a botte dalla madre : “Mi guardava anche storto” : La mamma condannata a 40 anni di carcere per aver ucciso il figlioletto in casa. Prima di chiamare i soccorsi, la donna, insieme alla madre, si era preoccupata di ripulire il sangue per simulare un incidente. Al momento dei soccorsi il piccolo però aveva ferite su oltre il 70% del corpo compresa la testa.Continua a leggere

Napoli - anziano investito e Ucciso : si costituisce l'investitore - è un giovane di 22 anni : Si è costituito poche ore dopo l'incidente il giovane che ha investito e ucciso un uomo di 83 anni al Rione Traiano, a Soccavo. Si tratta di un ragazzo napoletano di 22 anni, incensurato, coi ...

'Lo hanno Ucciso davanti a tutti'. Lutto choc nello sport : l'orribile fine a 25 anni : A riportare la notizia della sua scomparsa è La Gazzetta dello sport. , Continua a leggere dopo la foto, L'atleta è stato accoltellato mentre si trovava in centro nella città di Almaty, la più ...

Ucciso a 18 anni da un vicino - la mamma : “Abbandonati dallo Stato - mio figlio Ucciso più volte” : Il 13 gennaio scorso le uccisero a Crotone il figlio Giuseppe Parretta e ora Caterina Villirillo, presidente dell'associazione “Libere donne”, scrive una lettera aperta per denunciare di essere stata abbandonata dalle istituzioni: “Mio figlio è Stato ucciso più volte e la mano che ha armato quella dell'assassino ha un nome preciso: lo Stato”.Continua a leggere

Mattarella ricorda Borsellino - Ucciso in via d'Amelio 26 anni fa : Roma, 19 lug., askanews, - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rilasciato la seguente dichiarazione: 'A ventisei anni di distanza sono vivi il ricordo e la commozione per il vile ...

Marito Ucciso col mattarello : chiesti 16 anni per la moglie : Marito ucciso a colpi di mattarello, chiesta condanna di 16 anni per la moglie. Processo ad Arezzo con rito abbreviato a Carla Vannini per la morte di Enzo Canacci, lo scorso settembre in Valdarno. Il ...

Ucciso e gettato nel Po : dopo 31 anni si riapre il caso di Pier Paolo Meneguzzi : indagati du ex carabinieri : Il 1° maggio 1987 dalle acque del Po di Vollano, in Emilia Romagna, riaffiorò il corpo senza vita del ventunenne Pier Paolo Meneguzzi, studente. Il giovane era stato rapito alcuni giorni prima e la famiglia stava trattando con i rapitori un riscatto da 300 milioni. Oggi, il caso è stato riaperto e nel registro degli indagati sono finiti tre uomini: due sono ex carabinieri.Continua a leggere

Piemonte : bimbo di 6 anni investito e Ucciso da trattore nel Cuneese : Tragedia nel Cuneese, un bambino di 6 anni, di San Biagio di Centallo (CN), è deceduto dopo essere stato investito da un trattore. Sul posto il 118. Al momento non è nota la dinamica dell’incidente. L'articolo Piemonte: bimbo di 6 anni investito e ucciso da trattore nel Cuneese sembra essere il primo su Meteo Web.