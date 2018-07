Tutti in scena | a Porano torna ' Teatri Amo Summer' | 5 serate all' insegna del divertimento

Brexit - Ue : prepararsi a Tutti scenari : 15.44 "L'Europa lavora duramente ad un accordo ma non c'è certezza e anche se fosse, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro". Così la Commissione Ue che chiede ai governi di "prepararsi a tutti gli sce scenari". Senza un accordo sulla Brexit, inoltre, da marzo 2019 tecnicamente ci sarà bisogno "di un visto per entrare, ma questo si può risolvere mettendo la Gran Bretagna in una lista di paesi dove si accede senza bisogno visto", spiegano ...

Ricorso Tas Milan : a che ora la sentenza? Europa League a rischio : Tutti gli scenari : Giornata decisiva per il futuro economico e sportivo del Milan. Oggi è in programma l’udienza al TAS di Losanna cui la società rossonera ha presentato Ricorso dopo la sentenza con cui l’UEFA ha sancito l’esclusione della squadra dalla prossima Europa League, per il mancato rispetto dei parametri imposti dal fair play finanziario. Sarà una giornata lunga, cominciata già stamattina verso le 9.30 e destinata a terminare nel tardo ...

Cristiano Ronaldo Day - la conferenza stampa : “sono diverso da Tutti gli altri” - poi un retroscena ed i commenti su Ancelotti e la standing ovation dello Stadium : 1/18 AFP/LaPresse ...

Da GearVita va in scena la promozione Xiaomi - con il 10% di sconto su Tutti gli articoli : Lo store cinese GearVita lancia una promozione che permette di ottenere uno sconto del 10% su tutti i prodotti Xiaomi acquistati. L'articolo Da GearVita va in scena la promozione Xiaomi, con il 10% di sconto su tutti gli articoli proviene da TuttoAndroid.

“Aiuto - ha una pistola!”. Torino choc : è successo sotto gli occhi di Tutti. Un uomo è riuscito a filmare la folle scena - il video è diventato subito virale : Panico e follia a Torino. Sembra il titolo di un film, ma no: è la realtà. Scene di ordinaria pazzia nel pieno centro della città. Un uomo parcheggia la macchina in mezzo alla carreggiata e scende brandendo una pistola. Poi inizia a minacciare qualcuno: “Ti ammazzo come un cane”. Il video, pubblicato ieri mattina sul gruppo Facebook, “La mia barriera”, è diventato virale. A riprenderlo è stato un residente del quartiere torinese di ...

[Il retroscena] Pd - cercasi opposizioni urgentemente. Il patto che conviene a Tutti : Martina oggi diventa il sesto segretario del partito. ... : L'ormai famosa "discontinuità rispetto all'azione politica del passato che gli elettori hanno bocciato". Non è una novità: se Renzi lasciasse il Pd, senza tentare altri progetti politici, farebbe un ...

Rivoluzione Meghan Markle - che osa per la prima volta. Tutti con gli occhi di fuori. Arriva all’evento ‘così’ e si prende la scena : Un altro evento ufficiale per Meghan Markle, che si conferma protagonista assoluta. Non lo diciamo noi, ma i flash dei fotografi che l’hanno letteralmente ‘bombardata’ e il numero spropositato di like che gli ultimi scatti della duchessa di Sussex, appena condivisi su Instagram dall’account ufficiale di Kensington Palace, hanno collezionato. È la royal del momento. Sembra passata una vita, ma l’ex attrice di ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 4 luglio in DIRETTA : Cristiano Ronaldo alla Juventus - Tutti i retroscena. Inter su Dembelé - smentito Mbappé al Real : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI MARTEDI’ 3 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 4 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione ...

Brexit - bozza Ue : prepararsi a Tutti gli scenari - anche a un mancato accordo : Brexit, bozza Ue: prepararsi a tutti gli scenari, anche a un mancato accordo Brexit, bozza Ue: prepararsi a tutti gli scenari, anche a un mancato accordo Continua a leggere L'articolo Brexit, bozza Ue: prepararsi a tutti gli scenari, anche a un mancato accordo proviene da NewsGo.

Brexit; Ue : 'Prepararsi a Tutti gli scenari - anche mancato accordo' : ... che manterrebbe la situazione attuale in termini di regolamenti per gli scambi commerciali ma determinerebbe una situazione in cui il Regno Unito non avrebbe voce in capitolo nella politica ...

Brexit - bozza Ue : prepararsi a Tutti gli scenari - anche a un mancato accordo : Nella bozza si legge poi che "occorre accelerare il lavoro per preparare una dichiarazione politica sul quadro della partnership futura" tra Ue e Regno Unito. "Se la posizione della Gran Bretagna ...

F1 - Hamilton spiazza Tutti in conferenza stampa : il retroscena relativo a Raikkonen è sorprendente : Nel corso della conferenza stampa post Gp di Francia, Lewis Hamilton ha svelato un retroscena relativo a Kimi Raikkonen Una dichiarazione alquanto particolare, un retroscena che ha fatto sorridere anche Kimi Raikkonen, un pilota che raramente regala espressioni divertite. Photo4 / LaPresse Nel corso della conferenza stampa post Gp di Francia, Lewis Hamilton si è lasciato andare ad una considerazione nei confronti del finlandese della Ferrari, ...

Mondiali 2018 Russia - la punizione di Kroos : Tutti volevano segnare il gol decisivo - il retroscena : ... più volte sfortunato nel corso della sua carriera a causa dei numerosi infortuni, ma anche altri tre componenti del team campione del mondo in carica, Kroos escluso . In più c'era Mats Hummels che ...

Mondiali Russia 2018 - Argentina nel caos : Sampaoli esautorato. Tutti i retroscena : In collaborazione con 3-3-1-3 DA MOSCA . Quale sarà la formazione dell'Argentina contro la Nigeria? È la domanda più ricorrente a Mosca, negli stadi e nelle strade riempite da sempre a Russia 2018 ...