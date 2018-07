Turista muore sui Sibillini mentre fa un' escursione a Poggiodomo Il figlio prova a

Pranzo al ristorante a base di ostriche - Turista muore per una infezione letale : L'uomo si è sentito male poco dopo e in due giorni è morto in ospedale per le conseguenze dell'infezione. È stato vittima del Vibrio vulnificus, un batterio che causa setticemia a seguito di ingestione di molluschi crudi e contaminati.Continua a leggere

Lecce - malore fatale mentre fa il bagno in mare : muore Turista 76enne : Lecce - Un turista in vacanza nel Salento con la moglie è morto mentre stava facendo il bagno nello specchio d'acqua antistante il Resort Riva di Ugento, a Torre San Giovanni. La vittima è Ferdinando ...

Montagna : Turista cade dalla bicie muore in Cadore : Passate le 16 la Centrale del Suem è stato allertata dal 112 per un incidente in bici sotto le Tre Cime di Lavaredo, sulla strada che dal Rifugio Auronzo porta al Lago d’Antorno. Scendendo con la compagna e un gruppo di amici, un turista della Repubblica Ceca, R.B., 61 anni, su un tornante aveva perso il controllo della bicicletta, un modello a pedalata assistita, ed era caduto a terra, sbattendo la testa. Purtroppo il medico ...

Turista muore in spiaggia in Sardegna : ANSA, - CAGLIARI, 26 GIU - Tragedia nella tarda mattinata di oggi sul litorale di Sarroch. Una Turista olandese di 77 anni è morta in spiaggia a causa di un malore. La donna, da quanto si apprende, si ...

Muore in bicicletta Turista olandese : turista olandese Muore in bicicletta a Monterchi . La tragedia si è consumata questa mattina, 26 giugno, nei pressi del campo sportivo di Monterchi. Dirk Metselas , 58 anni, in sella ad una bici da ...

Tragedia ad Arezzo - Turista cade da bici e muore : Arezzo, 26 giu. – (AdnKronos) – E’ caduto mentre andava in bicicletta e ha battuto violentemente la testa andando in arresto cardiaco: un turista olandese sessantenne è morto poco dopo le 11 di questa mattina. L’incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto a Monterchi (Arezzo), dove l’uomo si trovava in vacanza da alcuni giorni. Prima dell’arrivo del 118, alcune persone hanno tentato di rianimare il ...

Belluno - Turista inglese si lancia dalla cima di un monte con tuta alare e muore : Belluno, turista inglese si lancia dalla cima di un monte con tuta alare e muore Belluno, turista inglese si lancia dalla cima di un monte con tuta alare e muore Continua a leggere L'articolo Belluno, turista inglese si lancia dalla cima di un monte con tuta alare e muore proviene da NewsGo.

Turista si lancia con tuta alare e muore : ANSA, - VENEZIA, 24 GIU - Un Turista inglese è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare da una cima dell'Agordino. Sul posto gli uomini del Soccorso alpino.

Si tuffa in mare e muore : Turista romano affoga a Rimini. Era l'ultimo giorno di vacanza : Un uomo di 64 anni, residente a Roma, è morto mentre faceva il bagno in mare nella zona dello stabilimento numero 67 di Rimini. Il turista è stato visto dalla moglie e da alcuni...