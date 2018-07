Tumori | prima rimozione di parte del fegato su un paziente sveglio

Tumori : un’iniezione contro il cancro al seno - al Pascale la prima paziente al mondo : All’Istituto nazionale Tumori-Irccs Fondazione Pascale di Napoli è stata trattata la prima paziente al mondo con una nuova formulazione di farmaci biologici per il tumore al seno: si tratta di una combinazione di due anticorpi monoclonali contro il cancro al seno, già disponibili in forma endovenosa, il trastuzumab e il pertuzumab, che vengono iniettati in un’unica soluzione sottocutanea. Per le pazienti potrebbe essere una vera ...