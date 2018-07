TRUMP | REGISTRAZIONE AUDIO | PAGARE LA MODELLA DI PLAYBOY Rudolph Giuliani | Alla

Spunta la registrazione di TRUMP che parla di pagare una ex modella di “Playboy” : Spunta la registrazione di Trump che parla di pagare una ex modella di “Playboy” La registrazione sarebbe stata fatta di nascosto dall’avvocato del presidente un paio di mesi prima delle elezioni. L’Fbi l’ha poi sequestrata durante un perquisizione nell’ufficio dello stesso Cohen, secondo quanto rivelato dal New York Times.Continua a leggere La registrazione sarebbe stata […] L'articolo Spunta la registrazione di ...

C’è una registrazione di TRUMP che parla di pagare una ex modella di “Playboy” : La fece il suo avvocato personale un paio di mesi prima delle elezioni, e sembra smentire alcune cose dette in precedenza dal presidente americano The post C’è una registrazione di Trump che parla di pagare una ex modella di “Playboy” appeared first on Il Post.