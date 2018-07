Trump-Putin | giallo sulle parole esatte del colloquio Il presidente Usa | Nessuna

Trump respinge l'idea di Putin per un referendum nel Donbass : Tuttavia il mondo occidentale non ha riconosciuto tale votazione perché organizzata senza la partecipazione di Kiev; l'idea di Putin mirava dunque a superare questo aspetto coinvolgendo le autorità ...

Putin ha provato con Trump una Crimea bis - per ora non funziona : Roma. Quattro giorni dopo il summit di Helsinki, comincia a uscire con maggiore precisione cosa si sono detti il presidente russo Vladimir Putin e quello americano Donald Trump nel loro faccia a faccia senza testimoni. Putin ha proposto che le regioni separatiste dell’Ucraina orientale indicano un r

Pompeo - spero nuovo incontro Trump-Putin : 00.42 "spero si realizzi l'incontro il prossimo autunno" a Washington tra Trump e Putin.Così il segretario di Stato Usa Pompeo, dopo le polemiche sull'annuncio della Casa Bianca dei "preparativi in corso" per l'imminente faccia a faccia. "Questi colloqui sono importanti,abbiamo i nostri leader di livello più elevato che incontrano gente in tutto il mondo con cui sono in disaccordo -spiega Pompeo- è importante per il popolo Usa che Trump e ...

Trump 'raddoppia' e invita Putin alla Casa Bianca : collaboratori presi in contropiede : Due giorni fa il NYTimes ha rivelato che Kelly in persona ha sollecitato i leader repubblicani a esprimersi contro la politica amichevole del presidente verso Putin.

Trump rilancia la sfida e invita Putin alla Casa Bianca : Il presidente americano rilancia il legame con il capo del Cremlino ignorando le preoccupazioni e le critiche scatenate dal suo comportamento a Helsinki: mentre amministrazione e Congresso cercano di ...

Le ire di Trump : attacca Fed e Ue poi minaccia Cina/ “Dazi a Pechino su 500 miliardi di prodotti”. Con Putin.. : Tutte le ire di Trump: attacca la Fed, critica l'Ue e minaccia la Cina sui dazi, "fino a 500 miliardi di prodotti". Le critiche del Presidente Usa e le ultime notizie sulle reazioni "choc"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Trump invita Putin a Washington in autunno : Il presidente degli Usa risponde a tono anche alle critiche dei suoi denigratori, che hanno liquidato velocemente il vertice tra i due leader come la rivelazione pubblica al mondo intero della ...

Salvini al Washington Post : "Avvicinamento tra Trump e Putin positivo per Italia ed Europa. Annessione della Crimea legittima" : "Il vertice fra Donald Trump e Vladimir Putin è una buona notizia per l'Italia e per l'Europa". A dirlo al Washington Post è il ministro dell'interno Matteo Salvini, in una lunga intervista. "È stato un segnale molto positivo", ha risPosto il vice premier quando gli è stato chiesto cosa pensava del bilaterale."Hanno accusato il suo partito di aver ricevuto fondi dalla Russia", gli chiede il giornalista. Lui risponde ...

Putin-Trump - Mosca apre su possibile nuove vertice a Washington : Mosca è pronta a discutere una possibile visita del presidente Vladimir Putin a Washington, dopo l'invito di Donald Trump. Lo ha reso noto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti secondo il quale la ...

Time 'fotografa' incontro Trump-Putin : copertina fonde i due volti - : Il magazine, con una creazione della visual artist Nancy Burson, vuole rappresentare il particolare momento della politica estera statunitense e i legami fra il tycoon e il presidente russo, dopo lo ...