Trump | America First o Russia First?

Le riforme fiscali di Trump hanno accresciuto gli utili delle società americane. Report Pictet : Il commento a cura di Patrick Zweifel, Chief Economist e Steve Donzé, Senior Macro Strategist di Pictet Asset Management L'economia statunitense sta correndo a tutta birra verso il dirupo? La buona ...

Repubblicani vs Trump : “Hai svenduto l'America a Putin”/ Dietrofront anche sulla Corea del Nord? : Trump e Putin, l'incontro: ad Helsinki Usa e Russia provano a disegnare un Nuovo Ordine Mondiale. Tra Iran, Siria e Israele, come può cambiare il Medio Oriente...(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 23:00:00 GMT)

La giravolta di Trump. Così il presidente americano cambia versione sulla Russia : Come abbiamo scritto su queste colonne, il presidente americano ha Così 'legittimato il modo russo di raccontare quello che succede nel mondo'. Non importa se poi Trump 'cerca di rimangiarsi quello ...

Trump ci ripensa e cambia versione : 'La Russia ha interferito - credo agli 007 americani' : Eppure la giornata Trump l'aveva cominciata con quel piglio e quell'insofferenza cui ha abituato l'America e il mondo, e che continua a fare breccia fra il suo seguito. Via Twitter aveva a suo modo ...

Come Trump ha tradito gli Stati Uniti d'America : Le due più grandi potenze nucleari del mondo devono andare d'accordo'. La leadership simbolica del Presidente degli Stati Uniti è una questione esistenziale. Trump non è più un uomo d'affari ma il ...

Guerra commerciale - Trump compra bandiere americane made in Cina : Tuttavia in America non mancano gli attacchi contro l'incoerenza politica di Trump, che da una parte decide l'introduzione di dazi alle importazioni, dannosi nel lungo termine alla stessa economia ...

Con Putin Trump abbraccia la dottrina “blame America first” : Milano. La conferenza stampa di Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki è iniziata con lo sfrontato annuncio che le pessime relazioni fra i due paesi “sono cambiate quattro ore fa” e si è conclusa con la denuncia della “caccia alle streghe!” dello special counsel, Robert Mueller. In mezzo, Putin ha

La settimana americana - ovvero - Trump incontra Putin - : Per questo la sua testimonianza sarà fondamentale per capire in che modo bilancerà la necessità di continuare a normalizzare la politica monetaria, con i timori per le tensioni commericiali innescate ...

E «American Idiot» torna in classifica dopo 14 anni. Merito di Trump : Lo hanno chiesto i social network. «Possa il Regno Unito mettere in scena la più potente protesta anti-Trump che si sia mai vista», senza armi, slogan o miriadi di giovani arrabbiati pronte a scorrazzare tra il traffico di Londra. La «resistenza», se così poi è dato chiamarla, deve passare per la musica. «Scaricate o ascoltate in streaming American Idiot». «Make the chart great again», ironizza ...

Usa - Alexandria Ocasio-Cortez e Amy Coney Barrett : donne contro nell’America di Trump : Hanno volti di donna le “Americhe contro” che, pro o anti-Trump, s’affrontano da mesi nelle piazze dell’Unione, ai comizi e ai cortei, in tv e sui social, nel Congresso: sono volti nuovi, come quello d’Alexandria Ocasio-Cortez, 28 anni, che nelle primarie democratiche di New York ha battuto Joseph Crowley, deputato di lungo corso e favorito nella corsa alla successione di Nancy Pelosi come capogruppo alla Camera, una che marcia in ...

Fra America e Cina è guerra dei dazi. Pechino contro Trump : “Fa il bullo” : «Gli Stati Uniti hanno scatenato la più grande guerra commerciale della storia». Così Pechino ha commentato le tariffe del 25% imposte da Washington sull’importazione di prodotti cinesi per 34 miliardi di dollari, a cui la Repubblica popolare ha subito risposto con una rappresaglia analoga. Il presidente Trump minaccia ora un’escalation da 500 mili...

Londra - il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano : Londra, il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano La richiesta di volo è stata approvata dalla Greater London Authority. Continua a leggere L'articolo Londra, il pallone “Trump Baby” è pronto per l’arrivo del presidente americano proviene da NewsGo.

America First di Trump continua a creare lavoro. Forte calo deficit per boom 'preventivo' export semi di soia : Il mercato del lavoro degli Stati Uniti conferma la propria solidità: nel mese di giugno, l'economia Usa ha creato 213.000 nuovi posti di lavoro, oltre i 200.000 stimati dal consensus. In rialzo, a sorpresa, il tasso di disoccupazione che, dopo essere precipitato al minimo degli ultimi 18 ...