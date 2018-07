Trenitalia | in arrivo ventiquattro ore di sciopero

Blastingnews

: Cara #Trenitalia ormai il ritardo sull’intercity 707 Roma - Taranto è un dato certo. Fate prima a cambiare direttam… - antogrec : Cara #Trenitalia ormai il ritardo sull’intercity 707 Roma - Taranto è un dato certo. Fate prima a cambiare direttam… - donmimi : RT @MarisaDenaro71: Calvario #Trenord. Treno Lecco-Sondrio bloccato a Lierna. Passeggeri in attesa di altro treno in arrivo tra 30 minuti,… - Rosati1 : Trenitalia, in arrivo la nuova release della App | TTG Italia -

(Di sabato 21 luglio 2018) Inore di possibili disagi per chi viaggia in treno. Inizia, infatti, sabato 21 luglio, alle ore 21:00, per terminare alla stessa ora di domenica 22 luglio, unodi rilevanza nazionale indetto dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che potrebbe condizionare le vacanze dei tanti turisti che in questo periodo dell'anno scelgono le tante località di mare del "Bel Paese". I possibili disagi per la circolazione Disagi che, però, saranno attenuati salvaguardando, dove possibile, il traffico locale, per non arrecare nocumento ai lavoratori pendolari (ma si tratta, in effetti, della giornata di domenica, con molte corse in meno, generalmente, rispetto ai giorni feriali) e, soprattutto, garantendo gran parte dei treni a lunga percorrenza. L'elenco dei treni garantiti è consultabile presso la pagina web del vettore ferroviario, altresì, il ...