Tre Italia proroga le offerte ALL-IN a metà prezzo e lancia Internet Express Summer con

Nord Italia - il meteo esTremo è generato anche super temporali : La scienza è approssimativa, anche se avanzatissima rispetto al passato. Ma qui parliamo di eventi meteo estremi, di quei temporali così violenti che hanno sconvolto la vita di alcuni cittadini del ...

La pace tra EriTrea e Etiopia è un'ottima notizia anche per l'Italia : Una guerra consumata sulle trincee degli altopiani semidesertici, nel silenzio indifferente del mondo. Alla corte di Salman Gli accordi per porre fine alle ostilità, mediati dall'Onu, risalgono al ...

Trenitalia : in arrivo ventiquattro ore di sciopero : In arrivo ventiquattro ore di possibili disagi per chi viaggia in treno. Inizia, infatti, sabato 21 luglio, alle ore 21:00, per terminare alla stessa ora di domenica 22 luglio, uno sciopero di rilevanza nazionale indetto dal personale del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che potrebbe condizionare le vacanze dei tanti turisti che in questo periodo dell'anno scelgono le tante località di mare del "Bel Paese". I possibili disagi per la ...

Europei Paratriathlon : a Tartu l'Italia è Tre volte di bronzo : Nella prima sessione degli Europei di Tartu , Est, , quella dedicata al Paratriathlon, l'Italia fa incetta di medaglie: la spedizione diretta da Mattia Cambi chiude l'intensa giornata di gare con tre ...

Nazionalizzazione di Alitalia. Tre domande al ministro Toninelli : ... Quale sarà il futuro dei lavoratori? La storia insegna che l'intervento dello Stato in economia non può prescindere da una adeguata programmazione e pianificazione dell'intervento. Il dubbio forte ...

SCIOPERO TreNI 21 E 22 LUGLIO 2018/ Ultime notizie : stop Trenitalia e Trenord - anche le Poste si fermano? : SCIOPERO domani 21 LUGLIO e domenica 22 LUGLIO 2018: info, orari e Ultime notizie sullo stop nazionale a TRENItalia, Trenord e Ntv-Italo. Zero fasce garantite in quanto giorno festivo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Pentathlon - Europei 2018 : Tre italiani su quattro passano alla finale maschile individuale di domenica : passano tre italiani su quattro nelle qualificazioni per la prova individuale maschile per quanto riguarda i campionati Europei di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Szèkesferhèrvàr, in Ungheria. Prova sofferta per i nostri rappresentanti che passano alla finale con Giuseppe Mattia Parisi, Riccardo De Luca e Nicola Benedetti Out, invece, Valerio Grasselli per una manciata di punti. La finale è in programma nella giornata di domenica 22 ...

Migranti - Italia sTretta nella morsa tra nord e sud : gelo di Salvini sul no di Al Serraj ai campi Ue in Libia : "Siamo assolutamente contrari all'idea che l'Europa ci chieda ufficialmente di collocare (in Libia, ndr) immigrati illegali che l'Ue non vuole accogliere". Il premier libico Fayez al-Sarraj gela l'Ue. Ma soprattutto gela l'Italia e nello specifico Matteo Salvini. Solo la settimana scorsa, al vertice Ue dei ministri dell'Interno a Innsbruck, il leader leghista immaginava di definire la Libia 'porto sicuro', dall'oggi al domani, per rispedire ...

Beach volley - Europei 2018 Olanda. Svizzera sTregata : Lupo/Nicolai già fuori. Italia cancellata dalla rassegna continentale : L’Olanda, evidentemente, non porta benissimo ai colori azzurri. Fallimentare fu la spedizione azzurra da queste parti ai Mondiali 2015, addirittura peggio sono andate le cose per la Nazionale Italiana al campionato europeo itinerante nel paese dei mulini a vento, che torna a casa con due diciassettesimi posti e un venticinquesimo. Gli ultimi a uscire di scena sono i campioni “uscenti” Paolo Nicolai e Daniele Lupo che vedono ...

Wall STreet Italia è in edicola. Il sommario del numero di luglio/agosto : È in edicola il numero di luglio/agosto di Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e lifestyle.

Assunzioni Trenitalia : si cercano anche neo-diplomati : Nuova tornata di Assunzioni per Trenitalia, la quale ha pubblicato numerosi annunci di lavoro riferiti all'anno 2018. La società che si occupa del trasporto ferroviario necessita infatti di ulteriori figure da inserire all'interno del proprio organico aziendale, come macchinisti, ingegneri e ragionieri. Ciascun profilo richiesto presenta particolari requisiti ed anche un termine ben preciso per l'invio della candidatura. Vediamo dunque quali ...