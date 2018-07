Trattativa Stato-mafia Dimenticanze e testimonianze tardive | i giudici fanno i nomi

Trattativa - i giudici : “Stato indebolito dai suoi esponenti. Paese in mano ai boss se fosse riuscito l’attentato all’Olimpico” : Lo Stato doveva capitolare con una Lancia Thema color bordeaux. Un “colpo di grazia” che avrebbe messo definitivamente in ginocchio le già deboli istituzioni democratiche: i partiti bombardati dagli arresti di Tangentopoli, il Paese dalle stragi Cosa nostra, il governo dimissionario e le Camere già sciolte. Andò in modo diverso. C’è un giorno che cambia la storia italiana. Quel giorno è il 23 gennaio del 1994 ed è una domenica: ...

Quello che non torna della sentenza sulla “Trattativa” Stato-mafia spiegato in dieci punti : La Corte d’Assise di Palermo ha depositato le motivazioni della sentenza emessa ad aprile sulla cosiddetta “trattativa Stato-mafia”, in cui sono stati condannati per il reato di “violenza o minaccia a un corpo politico dello Stato” gli ex vertici del Ros Mario Mori, Antonio Subranni (12 anni per ent