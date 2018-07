Trasporti | treni a singhiozzo per 24 ore | scioperi di Trenitalia | Italo e

Trasporti - weekend di fuoco : treni e voli fermi per uno stop di 24 ore : Dalle 21 del 21 luglio alle 21 del 22, sciopero di Ferrovie dello Stato e di Italo. Sabato sarà un giorno caldo anche per gli aeroporti: ad annunciarlo Enav

Sciopero dei Trasporti - treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend : Sciopero dei trasporti, treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend Sciopero dei trasporti, treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend Continua a leggere L'articolo Sciopero dei trasporti, treni e voli fermi per stop di 24 ore nel weekend proviene da NewsGo.

Autorità Trasporti adotta schema per efficienza treni pendolari : Teleborsa, - L'Autorità di Regolazione dei Trasporti, ART, ha adottato uno schema di atto di regolazione che introduce metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di ...

Trasporti : Art - misure per garantire efficienza treni pendolari : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Arrivano le misure dell’Autorità di regolamentazione dei Trasporti per garantire l’efficienza delle gestioni dei treni regionali dei pendolari e un miglior uso delle risorse pubbliche. L’Art ha adottato, con una delibera (n. 66/2018), uno schema di atto di regolazione che introduce metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario ...

Trasporti : Art - misure per garantire efficienza treni pendolari (2) : (AdnKronos) – Le misure di regolazione sono rivolte sia agli enti appaltanti (per lo più le Regioni) che si apprestano a nuovi affidamenti, sia a quelli che si accingono a rinegoziare contratti preesistenti; tutto ciò nel contesto della implementazione del IV pacchetto ferroviario ed in una fase di potenziale dinamismo dei mercati e della struttura dell’offerta. Sulla corretta assunzione di tali obiettivi Art eserciterà la ...

Trasporti : Art - misure per garantire efficienza treni pendolari : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Arrivano le misure dell’Autorità di regolamentazione dei Trasporti per garantire l’efficienza delle gestioni dei treni regionali dei pendolari e un miglior uso delle risorse pubbliche. L’Art ha adottato, con una delibera (n. 66/2018), uno schema di atto di regolazione che introduce metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario ...

Trasporti : Art - misure per garantire efficienza treni pendolari (2) : (AdnKronos) – Le misure di regolazione sono rivolte sia agli enti appaltanti (per lo più le Regioni) che si apprestano a nuovi affidamenti, sia a quelli che si accingono a rinegoziare contratti preesistenti; tutto ciò nel contesto della implementazione del IV pacchetto ferroviario ed in una fase di potenziale dinamismo dei mercati e della struttura dell’offerta. Sulla corretta assunzione di tali obiettivi Art eserciterà la ...

Trasporti - la sfida di FlixBus : 'Ora bus elettrici e poi i treni' : 'Quest'ultimo punto è fondamentale, perché va bene parlare di economia digitale, ma va mantenuto un rapporto corretto e leale col Fisco'. Al momento però FlixBus non comunica ancora il proprio ...

Calendario scioperi dei Trasporti pubblici - treni e aerei di giugno 2018 : L’estate comincia male con lo sciopero generale dei trasporti che impedira' a molti lavoratori e vacanzieri di spostarsi durante il mese di giugno 2018. Le astensioni dal lavoro e le proteste sindacali sono parecchie, alcune di 24 ore nazionali, il che significa la paralisi totale dell’intera nazione. Gli scioperi interesseranno tutti i settori: aereo, ferroviario, trasporto pubblico e privato locale e trasporto merci. Sciopero nazionale ...

SCIOPERO Trasporti ATAC A ROMA/ Oggi venerdì 8 giugno - treni - autobus e metro : circolazione regolare : SCIOPERO TRASPORTI ATAC Oggi venerdì 8 giugno a ROMA: treni, autobus e metro si fermano fino alle 12:30. Durerà fino a poco dopo mezzogiorno lo stop dei mezzi pubblici(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:29:00 GMT)

Sciopero treni e aerei - ultime notizie/ Trasporti e traffico ko - venerdì 8 giugno : voli cancellati in Sardegna : Sciopero treni e aerei oggi e venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 14:20:00 GMT)

SCIOPERO AEREI E TRENI - ULTIME NOTIZIE/ Trasporti ko venerdì 8 giugno - Lazio-Torino : voli ricollocati Alitalia : SCIOPERO TRENI e AEREI oggi e venerdì 8 giugno: si ferma anche il trasporto pubblico, ecco alcune informazioni utili, a rischio disagi Lazio e Torino.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:30:00 GMT)

Scioperi nei Trasporti : possibili disagi per treni - aerei e mezzi pubblici : A livello locale sono a rischio i mezzi del trasporto pubblico nel Lazio e a Torino. Garantiti i servizi ad alta velocità di Fs e Italo

Scioperi nei Trasporti - possibili disagi a treni e aerei : Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei Continua a leggere L'articolo Scioperi nei trasporti, possibili disagi a treni e aerei proviene da NewsGo.