Tragico schianto sullo Spino | un motociclista avvolto dal fuoco muore | l' altro è grave

Calabria - Tragico schianto : due morti in un incidente d'auto : Una tragica notizia arriva dalla Calabria dove, nella serata del 18 luglio, due persone sono morte in un incidente stradale accaduto nel vibonese. Le cause della tragedia potrebbero essere imputabili alle condizioni dell'asfalto, reso viscido dalla pioggia. L'autovettura è finita fuori strada, ribaltandosi più volte: una persona è deceduta sul colpo, un'altra dopo poche ore in ospedale. L'asfalto reso viscido dalla pioggia è la probabile ...

Tragico schianto sulla Autostrada A1 - nel territorio di Roccasecca : Poco dopo le 13 di oggi, nella corsia Sud dell'Autostrada A1, si è verificato un incidente mortale, nel tratto compreso tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo all'altezza del chilometro 654. Secondo le ...

Tragico schianto frontale in strada a San Severo - Ermanno muore sulla sua moto : Il terribile impatto frontale con una vettura che viaggiava in senso opposto è stato fatale al 53enne centauro Ermanno Fusillo originario di San Severo nel Foggiano. Per lui inutili i soccorsi del 118, è morto sul colpo.Continua a leggere

Tragico schianto in moto - muore a 19 anni : Un Tragico schianto. Armando Roselli è morto, aveva solo 19 anni. Incidente stradale a Villaricca Il giovane era in sella alla sua moto in corso Italia a Villaricca (Napoli) quando si...

Tragico schianto tra camion e auto : 4 morti : Carambola mortale in provincia di Bergamo, è gravissimo il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle 10 ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale. Incidente stradale Albano...

Finisce l’esame di Maturità e torna a casa - Marco muore a 19 anni in un Tragico schianto : La vittima è il 19enne Marco Coletta, studente di Piove di Sacco che stava tornando a casa dopo l'esame orale sostenuto davanti alla commissione della sua scuola per la Maturità. coinvolto in un terribile schianto in strada in cui sono rimasti feriti altre due persone.Continua a leggere

Tragico incidente sulla regionale - schianto tra due auto e un furgone : morto un ventenne : incidente mortale verso le 11.30 di sabato sulla strada regionale 516, nel Veneziano, a un paio di chilometri dal centro di Pegolotte di Cona: un giovane, residente a Piove di Sacco, nel Padovano, è...

Tragico schianto - Anthony Di Benedetto è morto dopo quattro giorni di agonia : quattro lunghi giorni in cui tutti hanno sperato. Purtroppo non c'è stato nulla da fare, Anthony Di Benedetto è morto. Il giovane fotografo di Ficarazzi (Palermo) ha lottato per quattro giorni ma poi si...

Incidente stradale a Sanluri : morti due giovani di 24 e 34 anni/ Tragico schianto : ferito un terzo passeggero : Incidente stradale a Sanluri: morti due giovani di 24 e 34 anni, Tragico schianto: ferito un terzo passeggero. L'Incidente è avvenuto all'alba di oggi, i tre erano a bordo di una 500(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 15:06:00 GMT)

Tragico schianto sulla vecchia provinciale - Alex muore a 21 anni : donati gli organi : Non c'è stato nulla da fare. Alex Crippa è morto, aveva 21 anni. Lecco, è morto Alex Crippa Era ricoverato nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale Manzoni di Lecco...

Tragico schianto in moto - Vito muore a 48 anni : tornava dalla famiglia dopo il lavoro : L'uomo lascia la compagna e la figlioletta di due anni e mezzo. Stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro in cucina di un hotel dove era impiegato come cuoco. La sua moto ha improvvisamente sbandando, per motivi in corso di accertamento, e si è schiantata contro un albero a bordo strada. Per lui inutili i successivi soccorsi medici.Continua a leggere

Tragico schianto in quad - padre di famiglia muore sul colpo : L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Stefano Piora. L'uomo, 42 anni, ha perso la vita nell'incidente stradale di giovedì pomeriggio in Via Seradello a Ponte Zanano di...

Tragico schianto - Giuseppe muore a 21 anni dopo settimane di agonia : Non c'è stato nulla da fare, dopo due settimane in cui ha lottato tra la vita e la morte è deceduto ieri in ospedale Giuseppe Amato, il 21enne di San Pietro al Tanagro...

Tragico schianto : muore motociclista : in sella alla sua Suzuki quando, per cause che dovranno essere accertate nelle prossime ore, invade la corsia opposta e si schianta contro una Suzuki. È morto così, nelle scorse ore, un centaturo di ...