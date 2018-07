Tra narrazione e indagine | la parabola di Raul Gardini e di un' epoca

“Tra arte e scienza : la narrazione del Cosmo” - una conferenza al Centro Arti e Scienze Golinelli : Tradizionalmente l’uomo collocava nel cielo la parte del mistero che non riusciva a risolvere in terra: qual è la parte di mistero che il cielo ancora racchiude? E ancora: l’uomo ha affidato al cosmo e alle costellazioni ciò che aveva di più caro, affetti, speranze, vite che non sono più. C’è ancor nel disvelamento scientifico attuale, seguito alle esplorazioni e ai viaggi spaziali, posto per una dimensione affettiva del cosmo? Lo studio ...