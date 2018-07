Tour | la 14 a tappa è di Fraile | battuti Alaphilippe e Stuyven

Clamoroso al Tour de France - i ventagli scatenano il caos in una tappa incredibile : vince Omar Fraile con una fuga-bidone - gruppo a 20 minuti! : Tour de France , lo spagnolo Omar Fraile vince la 14ª tappa della corsa spagnola con una maxi fuga di 32 uomini che hanno lasciato il gruppo ad oltre 20 minuti Straordinaria vittoria per il 28enne spagnolo dell’Astana Omar Fraile sulla pista dell’Aeroporto di Mende nel Massiccio Centrale, dov’è appena arrivata la 14ª tappa del Tour de France 2018: un percorso bellissimo nel cuore della Francia con l’arrivo in cima ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Millau-Carcassonne. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (domenica 22 luglio) la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Si parte da Millau e si giunge al traguardo di Carcassonne, affrontando nel complesso 181,5km. All’interno della seguente frazione sono inseriti tre Gran Premi della Montagna, rispettivamente di terza, seconda e prima categoria. Niente selezione sulla Cote de Luzencon, la cui cima è situata al chilometro 9; più complicato ma non irresistibile il Col de ...