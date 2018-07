Tour de France 2018 | tappa 14 Le pagelle di Angelo Costa

Tour de France 2018 - Peter Sagan spaventa tutti verso i Mondiali di Innsbruck. Se tiene anche sulle salite dure : Segnali in vista dei Mondiali di Innsbruck? Il campione del Mondo in carica sfrutta lo scompiglio generale nei primi chilometri causato dalle raffiche di vento per inserirsi nel gruppetto di testa, ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quattordicesima tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo - Roglic l'unico big a provarci : Peter Sagan 8 : forse non ci dovremmo più stupire, eppure ogni volta il tre volte campione del mondo sembra alzare ulteriormente l'asticella. Oggi nel finale si era staccato e sembrava fuori dai ...

Tour de France 2018 - Peter Sagan spaventa tutti verso i Mondiali di Innsbruck. Se tiene anche sulle salite dure… : Nonostante l’arrivo nella città Mende abbia incoronato vincitore lo spagnolo Omar Fraile, Peter Sagan si rende protagonista anche nella quattordicesima frazione del Tour de France 2018, chiudendo in quarta posizione al termine di un percorso non adatto alle caratteristiche dello slovacco. L’attuale maglia verde infatti riesce a stringere i denti sulla Cote de la Croix Nueve, strappo di 3km oltre il 10% di pendenza situato a 2000m ...

Tour de France 2018 : le pagelle della quattordicesima tappa. Omar Fraile il più forte sullo strappo - Roglic l’unico big a provarci : Arriva la fuga nella tappa di Mende al Tour de France 2018. Il migliore dei corridori all’attacco è stato lo spagnolo Omar Fraile che ha conquistato la vittoria in solitaria davanti al Francese Julian Alaphilippe e al belga Jasper Stuyven. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quattordicesima tappa. pagelle quattordicesima TAPPA Tour DE France Omar Fraile 10: è stato il più forte di tutti sullo strappo ...

Tour de France 2018 - le voci dall’arrivo. Damiano Caruso : “Ci riproverò fino a Parigi” : Quattordicesima tappa per il Tour de France 2018: arrivo insidioso a Mende dopo uno strappo molto duro. Due corse in una oggi: quella per il successo parziale e quella per la Maglia Gialla. A trionfare è stato l’iberico Omar Fraile, con una splendida azione sul finale. Grande protagonista di giornata anche il nostro Damiano Caruso, che ci ha provato in tutti i modi e ha chiuso in quinta piazza: “Volevo andare all’attacco sin dal ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Sagan sempre più padrone della classifica a punti : Restano praticamente invariate le altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della quattordicesima tappa. Peter Sagan si avvicina sempre di più alla vittoria della maglia verde e allunga ulteriormente nella classifica punti. Qualche punto guadagnato anche da Julian Alaphilippe, che resta saldamente in maglia a pois, mentre Pierre LaTour conserva anche oggi la maglia bianca. classifica A punti (MAGLIA VERDE): 1 PETER Sagan BORA ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas in maglia gialla - perdono ancora Quintana e Bardet : Nuove modifiche nella Classifica generale del Tour de France 2018 dopo la quattordicesima tappa. Si conferma saldamente in maglia gialla il britannico Geraint Thomas, dal quale non perdono nulla Chris Froome e Tom Dumoulin. Secondi pesanti accusati da Nairo Quintana e Romain Bardet. Il migliore tra gli uomini di Classifica è stato lo sloveno Roglic, sempre più in lizza per il podio. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 (14ma tappa) 1 Geraint ...

Tour de France 2018 : a Mende trionfa Omar Fraile - gestione per Geraint Thomas e il Team Sky : Due corse divise quelle di oggi nella quattordicesima tappa del Tour de France 2018: i 188 km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende hanno visto sfidarsi prima i fuggitivi per il successo parziale e poi i big per la classifica generale. La vittoria odierna è andato allo spagnolo Omar Fraile (Astana), che sullo strappo conclusivo è riuscito a stupire tutti. In chiave Maglia Gialla non cambia nulla, con Geraint Thomas (Team Sky) apparso anche oggi ...

Clamoroso al Tour de France - i ventagli scatenano il caos in una tappa incredibile : vince Omar Fraile con una fuga-bidone - gruppo a 20 minuti! : Tour de France, lo spagnolo Omar Fraile vince la 14ª tappa della corsa spagnola con una maxi fuga di 32 uomini che hanno lasciato il gruppo ad oltre 20 minuti Straordinaria vittoria per il 28enne spagnolo dell’Astana Omar Fraile sulla pista dell’Aeroporto di Mende nel Massiccio Centrale, dov’è appena arrivata la 14ª tappa del Tour de France 2018: un percorso bellissimo nel cuore della Francia con l’arrivo in cima ...