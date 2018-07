Tour de France 2018 | le pagelle della quattordicesima tappa Omar Fraile il più forte

Tour de France : Fraile a segno con una lunga fuga - Roglic si avvicina al podio : Si sono vissute due corse in una nella tappa numero quattordici del Tour de France, quella con l’arrivo a Mende. Una folta fuga con una trentina di corridori ha preso il largo nelle fasi iniziali. Stuyven ha provato poi ad avvantaggiarsi, ma sulla dura salita finale si è piantato ed è stato superato da Omar Fraile che ha regalato una gioia alla Astana, fin qui tra le squadre deluse della corsa. In gruppo è stato Primoz Roglic il protagonista ...

Tour de France 2018 - le voci dall’arrivo. Damiano Caruso : “Ci riproverò fino a Parigi” : Quattordicesima tappa per il Tour de France 2018: arrivo insidioso a Mende dopo uno strappo molto duro. Due corse in una oggi: quella per il successo parziale e quella per la Maglia Gialla. A trionfare è stato l’iberico Omar Fraile, con una splendida azione sul finale. Grande protagonista di giornata anche il nostro Damiano Caruso, che ci ha provato in tutti i modi e ha chiuso in quinta piazza: “Volevo andare all’attacco sin dal ...

Tour de France 2018 - le altre classifiche : Sagan sempre più padrone della classifica a punti : Restano praticamente invariate le altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della quattordicesima tappa. Peter Sagan si avvicina sempre di più alla vittoria della maglia verde e allunga ulteriormente nella classifica punti. Qualche punto guadagnato anche da Julian Alaphilippe, che resta saldamente in maglia a pois, mentre Pierre LaTour conserva anche oggi la maglia bianca. classifica A punti (MAGLIA VERDE): 1 PETER Sagan BORA ...

Classifica Tour de France 2018 : Geraint Thomas in maglia gialla - perdono ancora Quintana e Bardet : Nuove modifiche nella Classifica generale del Tour de France 2018 dopo la quattordicesima tappa. Si conferma saldamente in maglia gialla il britannico Geraint Thomas, dal quale non perdono nulla Chris Froome e Tom Dumoulin. Secondi pesanti accusati da Nairo Quintana e Romain Bardet. Il migliore tra gli uomini di Classifica è stato lo sloveno Roglic, sempre più in lizza per il podio. Classifica GENERALE Tour DE France 2018 (14ma tappa) 1 Geraint ...

Tour de France 2018 : a Mende trionfa Omar Fraile - gestione per Geraint Thomas e il Team Sky : Due corse divise quelle di oggi nella quattordicesima tappa del Tour de France 2018: i 188 km da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende hanno visto sfidarsi prima i fuggitivi per il successo parziale e poi i big per la classifica generale. La vittoria odierna è andato allo spagnolo Omar Fraile (Astana), che sullo strappo conclusivo è riuscito a stupire tutti. In chiave Maglia Gialla non cambia nulla, con Geraint Thomas (Team Sky) apparso anche oggi ...

Clamoroso al Tour de France - i ventagli scatenano il caos in una tappa incredibile : vince Omar Fraile con una fuga-bidone - gruppo a 20 minuti! : Tour de France, lo spagnolo Omar Fraile vince la 14ª tappa della corsa spagnola con una maxi fuga di 32 uomini che hanno lasciato il gruppo ad oltre 20 minuti Straordinaria vittoria per il 28enne spagnolo dell’Astana Omar Fraile sulla pista dell’Aeroporto di Mende nel Massiccio Centrale, dov’è appena arrivata la 14ª tappa del Tour de France 2018: un percorso bellissimo nel cuore della Francia con l’arrivo in cima ...

Vincenzo Nibali e la Bahrain Merida fanno causa al Tour de France? Possibile richiesta di risarcimento danni : “Alla base del problema c’è sempre la sicurezza. Evidentemente non ci sono abbastanza controlli, non ci sono gli investimenti necessari. Questo è inaccettabile“. Questi i termini usati da Brent Copeland (fonte Gazzetta dello Sport), generale manager del Team Bahrain Merida, che non riesce proprio a mandar giù quanto accaduto sull’Alpe d’Huez a Vincenzo Nibali, il capitano della sua formazione che puntava a vincere ...

La FOTO shock di Luis Leon Sanchez - il ciclista operato al gomito dopo l’incidente al Tour de France 2018 : Luis Leon Sanchez, dopo il ritiro alla seconda tappa del Tour de France 2018, mostra i postumi dell’operazione necessaria per mettergli al posto il gomito Luis Leon Sanchez è stato costretto a dire addio al Tour de France 2018. dopo un incidente contro uno spartitraffico rimediato alla seconda tappa della Grande Boucle, il ciclista dall’Astana ha rimediato la rottura del gomito oltre che escoriazioni varie. Il corridore ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Millau-Carcassonne. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (domenica 22 luglio) la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Si parte da Millau e si giunge al traguardo di Carcassonne, affrontando nel complesso 181,5km. All’interno della seguente frazione sono inseriti tre Gran Premi della Montagna, rispettivamente di terza, seconda e prima categoria. Niente selezione sulla Cote de Luzencon, la cui cima è situata al chilometro 9; più complicato ma non irresistibile il Col de ...

Nibali ed il suo addio al Tour De France 2018 - tra i messaggi di solidarietà ne manca uno : “Froome non mi ha scritto” : Vincenzo Nibali svela i tempi di recupero dall’infortunio rimediato al Tour de France 2018 sull’Alpe d’Huez, durante la dodicesima tappa Vincenzo Nibali è stato costretto ad abbandonare il Tour de France 2018. Dopo la caduta rimediata sull’Alpe d’Huez, a pochi chilometri dal traguardo della dodicesima tappa, è stata riscontrata al corridore la frattura della decima vertebra. L’infortunio non ha permesso ...

