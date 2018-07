Tour de France 2018 | la tappa di domani | Millau-Carcassonne Orario d’inizio | percorso e

oasport

: Frattura confermata, Nibali costretto al ritiro dal Tour de France - sole24ore : Frattura confermata, Nibali costretto al ritiro dal Tour de France - Eurosport_IT : Quello di Nibali è solo l'ultimo di tanti episodi di cadute causate dai tifosi. No, così non va... ?? #TDF2018 |… - Eurosport_IT : Vincenzo #Nibali non si abbatte dopo il ritiro al Tour de France e guarda avanti ???????? #TDF2018 | #EurosportCICLISMO -

(Di sabato 21 luglio 2018) In programma(domenica 22 luglio) la quindicesimadelde. Si parte dae si giunge al traguardo di, affrontando nel complesso 181,5km. All’interno della seguente frazione sono inseriti tre Gran Premi della Montagna, rispettivamente di terza, seconda e prima categoria. Niente selezione sulla Cote de Luzencon, la cui cima è situata al chilometro 9; più complicato ma non irresistibile il Col de Sié (posto a 65km), salita di poco più di 10km con una pendenza media del 4,9%; infine il Pic de Nore, la scalata più lunga della giornata (12,3km al 6,3%). L’ultimo GPM si trova a -41km dall’arrivo, dopodiché il resto del tragitto è per gran parte in discesa fino al traguardo. La fuga potrebbe andare in porto, mentre i big probabilmente cercheranno di preservare le forze in vista della settimana decisiva per la conquista della 105a ...