Tour de France 2018 | Brent Copeland senza freni | “Noi della Bahrain-Merida danneggiati

oasport

: Frattura confermata, Nibali costretto al ritiro dal Tour de France - sole24ore : Frattura confermata, Nibali costretto al ritiro dal Tour de France - Eurosport_IT : Quello di Nibali è solo l'ultimo di tanti episodi di cadute causate dai tifosi. No, così non va... ?? #TDF2018 |… - Eurosport_IT : IMBATTIBILE PETER SAGAN ???? Terzo successo in questo Tour de France, 11 in carriera alla Grand Boucle: secondo Kris… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Non si placa la polemica, neanche a due giorni di distanza. La caduta di Vincenzo Nibali sull’Alpe d’Huez continua a lasciare strascichi pesanti sulde. Se il siciliano ha iniziato la fase di riabilitazione per lanciarsi verso il finale di stagione (il grande obiettivo è quello del Mondiale di Innsbruck), la sua squadra, la, ancora impegnata alla Grande Boucle, ha ancora tanta rabbia addosso. “Alla base del problema c’è sempre la sicurezza. Evidentemente non ci sono abbastanza controlli, non ci sono gli investimenti necessari. Questo non è accettabile. Non stanno facendo abbastanza. Ho in mente il modo in cui era stata gestita la tappa dello Zoncolan al Giro, con tutta quella gente a fare un cordone di sicurezza. Esemplare. Dove è successo l’episodio di Nibali, le persone avevano spinto via le transenne” le parole di...