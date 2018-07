Tour de France 2018 | a Mende trionfa Omar Fraile | gestione per Geraint Thomas e il Team

Clamoroso al Tour de France - i ventagli scatenano il caos in una tappa incredibile : vince Omar Fraile con una fuga-bidone - gruppo a 20 minuti! : Tour de France, lo spagnolo Omar Fraile vince la 14ª tappa della corsa spagnola con una maxi fuga di 32 uomini che hanno lasciato il gruppo ad oltre 20 minuti Straordinaria vittoria per il 28enne spagnolo dell’Astana Omar Fraile sulla pista dell’Aeroporto di Mende nel Massiccio Centrale, dov’è appena arrivata la 14ª tappa del Tour de France 2018: un percorso bellissimo nel cuore della Francia con l’arrivo in cima ...

Vincenzo Nibali e la Bahrain Merida fanno causa al Tour de France? Possibile richiesta di risarcimento danni : “Alla base del problema c’è sempre la sicurezza. Evidentemente non ci sono abbastanza controlli, non ci sono gli investimenti necessari. Questo è inaccettabile“. Questi i termini usati da Brent Copeland (fonte Gazzetta dello Sport), generale manager del Team Bahrain Merida, che non riesce proprio a mandar giù quanto accaduto sull’Alpe d’Huez a Vincenzo Nibali, il capitano della sua formazione che puntava a vincere ...

La FOTO shock di Luis Leon Sanchez - il ciclista operato al gomito dopo l’incidente al Tour de France 2018 : Luis Leon Sanchez, dopo il ritiro alla seconda tappa del Tour de France 2018, mostra i postumi dell’operazione necessaria per mettergli al posto il gomito Luis Leon Sanchez è stato costretto a dire addio al Tour de France 2018. dopo un incidente contro uno spartitraffico rimediato alla seconda tappa della Grande Boucle, il ciclista dall’Astana ha rimediato la rottura del gomito oltre che escoriazioni varie. Il corridore ...

Tour de France 2018 - la tappa di domani : Millau-Carcassonne. Orario d’inizio - percorso e come vederla in tv : In programma domani (domenica 22 luglio) la quindicesima tappa del Tour de France 2018. Si parte da Millau e si giunge al traguardo di Carcassonne, affrontando nel complesso 181,5km. All’interno della seguente frazione sono inseriti tre Gran Premi della Montagna, rispettivamente di terza, seconda e prima categoria. Niente selezione sulla Cote de Luzencon, la cui cima è situata al chilometro 9; più complicato ma non irresistibile il Col de ...

Nibali ed il suo addio al Tour De France 2018 - tra i messaggi di solidarietà ne manca uno : “Froome non mi ha scritto” : Vincenzo Nibali svela i tempi di recupero dall’infortunio rimediato al Tour de France 2018 sull’Alpe d’Huez, durante la dodicesima tappa Vincenzo Nibali è stato costretto ad abbandonare il Tour de France 2018. Dopo la caduta rimediata sull’Alpe d’Huez, a pochi chilometri dal traguardo della dodicesima tappa, è stata riscontrata al corridore la frattura della decima vertebra. L’infortunio non ha permesso ...

Ciclismo – Nibali - il ritorno al Tour de France e i Mondiali : “ecco cosa preferirei” : Vincenzo Nibali cerca di lasciarsi alle spalle la delusione del Tour de France: lo Squalo punta adesso tutto sulla Vuelta e sui Mondiali Un Tour de France amaro, per Vincenzo Nibali: lo Squalo dello Stretto è stato costretto al ritiro due giorni fa a causa di una terribile caduta causata da uno spettatore. Una frattura composta ad una vertebra è stata fatale al messinese, che deve riposare adesso 15 giorni per tornare in forma. Tante le ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Saint-Paul-Trois-Châteaux-Mende - la tappa entra nel vivo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Tour de France 2018, da Saint-Paul-Trois-Châteaux a Mende, per un totale di 188km. Si affronta il Massiccio Centrale, di difficoltà minore rispetto al trittico alpino attraversato ad inizio settimana: presenti quattro GPM, di cui due di seconda categoria. Dopo i primi 80km abbastanza tranquilli, la corsa potrebbe scoppiare: non c’è un attimo di respiro tra la ...

Il santuario di Lourdes accoglie il Tour de France : ROMA - Il santuario mariano Francese di Lourdes si prepara ad accogliere i ciclisti del Tour de France . Quest'anno è prevista una tappa in partenza dalla cittadina dei Pirenei il 27 luglio. Ma già ...

Tour de France 2018 - Brent Copeland senza freni : “Noi della Bahrain-Merida danneggiati con la caduta di Nibali - possibile azione legale” : Non si placa la polemica, neanche a due giorni di distanza. La caduta di Vincenzo Nibali sull’Alpe d’Huez continua a lasciare strascichi pesanti sul Tour de France 2018. Se il siciliano ha iniziato la fase di riabilitazione per lanciarsi verso il finale di stagione (il grande obiettivo è quello del Mondiale di Innsbruck), la sua squadra, la Bahrain-Merida, ancora impegnata alla Grande Boucle, ha ancora tanta rabbia ...