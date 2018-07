Torino | 4 gol alla Pro Patria | importanti indicazioni per Mazzarri FOTO ...

A Milano Giochi "fatti" I 5 stelle a Torino rischiano l'autogol : Non può dire che è fatta - "questo lo vedremo alla fine" - ma l"assessore allo Sport del Comune Roberta Guaineri esce dall""esame" davanti alla commissione incaricata dal Coni di giudicare i dossier delle città candidate a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 con una sensazione di cauto ottimismo. "Credo che Milano sia la migliore - dice -. La nostra candidatura è molto solida, abbiamo dimostrato rispondendo a tutte le domande poste al ...

Qooder in evidenza all'Italian Master Golf 2018 di Torino : Qooder e' stato protagonista della tappa dell'Italian Master Golf 2018 presso il Royal Park "I Roveri" di Torino. Nell'occasione il pubblico ha anche avuto modo di testarlo. "Oltre al...

Torino - musicisti di strada a rischio : sequestro degli strumenti per chi non rispetta le regole : Il nuovo regolamento per i busker, gli artisti di strada tra cui i musicisti, approvato dal comune di Torino introduce nuove ferree regole per le esibizioni nelle vie del centro, ma soprattutto nuove dure sanzioni per chi non le rispetta: il rischio è di andare incontro al sequestro dello strumento utilizzato.Continua a leggere

DIRETTA / Roma Torino Under 17 (risultato live 0-1) streaming video e tv : gol di Moreo su rigore! : DIRETTA Roma Torino Under 17 info streaming video e tv, orario e risultato live della prima semifinale della categoria Under 17 di Serie A e B (oggi 17 giugno)(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:08:00 GMT)

PRONOSTICI ITALIA OLANDA / Quote e scommesse : chi andrà in gol a Torino? Amichevole 4 giugno : Pronostico ITALIA OLANDA, le Quote e le scommesse per la partita Amichevole in programma questa sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Gli azzurri partono favoriti?.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 16:51:00 GMT)

Vasco Rossi - tutto pronto per la prima data a Torino. Claudio Golinelli è uscito dall'ospedale : 'Sono ancora qua - eh già' - VIDEO : Ad accompagnare il post, un VIDEO nel quale Golinelli, citando una delle hit più recenti di Vasco, dice: "Uè, sembrava la fine del mondo... Ma sono ancora qua, eh già!". Non è dato sapere, al momento,...

Torino - tenta di strangolare la moglie 27enne : “Voleva uscire dopo il tramonto” : “Mi tiene segregata in casa, posso uscire solo con lui”, si è sfogata la donna con gli agenti dopo che alcuni vicini di casa, sentendo le sue urla, hanno chiamato la polizia. Il marito, che è stato arrestato, l’avrebbe picchiata arrivando a stringerle le mani attorno al collo perché lei aveva chiesto di fare una passeggiata.Continua a leggere

Maltempo - caos a Torino : cadono tegole - allagati i sotterranei dell’ospedale - tram fermi : Un altro temporale a Torino nella serata, mentre c’erano ancora i disagi causati dalla bufera del pomeriggio. Il traffico è bloccato in via San Donato, per la caduta di tegole da un condominio: le linee di bus Gtt 29, 59 e 59b sono state deviate in entrambe le direzioni. Il sottopasso ‘Lanza’ in corso massimo d’Azeglio, e’ stato allagato. Il Maltempo ha provocato disagi anche nella sede dell’università di ...

Lorenzo Fragola in tour nel 2018 - i primi concerti da Torino a Cattolica e Reggio Emilia : biglietti in prevendita : Lorenzo Fragola in tour nel 2018 per presentare il nuovo album, Bengala. L'artista ha annunciato nelle scorse ore le prime date della sua tournée estiva che toccherà tutta la penisola. Il primo concerto annunciato da Lorenzo Fragola è quello del 27 luglio a Grugliasco (Torino). Il giorno successivo, il 28 luglio, Lorenzo Fragola sarà a Cattolica (Rimini). Il 5 agosto è atteso in concerto a Zafferana Etnea (Catania) in occasione del Festival ...

Video/ Genoa Torino (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 38^ giornata) : Video Genoa Torino (1-2): gli highlights e i gol della partita. Finale di campionato positivo per i granata, che con Iago Falque e Baselli espugnano Marassi (per il Grifone rete di Pandev)(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 10:06:00 GMT)

Genoa-Torino 1-2 : decidono Iago Falque e Baselli. In gol anche Pandev : Due squadre senza nessun obiettivo di classifica. Ma alla fine è il Torino ad aver la meglio sul Genoa: decidono l'ex Iago Falque al 30' del primo tempo , assist di Belotti, e una rete di Baselli al ...

Turin eye : 100mila passeggeri in mongolfiera sopra Torino : Centomila passeggeri in 6 anni: la mongolfiera frenata di Borgo Dora, unica in Italia, è una delle principali attrattive turistiche di Torino. L’aerostato frenato più grande del mondo, gestito dalla società Soluzioni Artistiche, misura 36 metri di altezza, 23 metri di diametro del pallone e ha una capienza di 30 passeggeri. Si leva in volo ogni 20 minuti circa e per 20 minuti, 365 giorni all’anno se il meteo è favorevole. A bordo ...