Topi ovunque | che mordono detenuti e medici Che succede nel carcere di Opera? 

agi

: @AlbertoSegundo6 @AlbertoBarlotti @matteosalvinimi Se lasciano l’Italia è per sfuggire a un regime komunista che ha… - stefen49 : @AlbertoSegundo6 @AlbertoBarlotti @matteosalvinimi Se lasciano l’Italia è per sfuggire a un regime komunista che ha… - georgienonfa : @Tas_89tas Ma infatti non è territorialismo, è che una si rompe pure il cazzo di vedere le foto dell'immondizia e i… - risafra76 : @cntraveller Bah... Io ho trovato merda ovunque, topi grandi come alani e pula che voleva sempre soldi. Manco morto ci ritorno. -

(Di sabato 21 luglio 2018)nelle docce,che, che mettono in pericolo la salute di chi, già malato, sta dietro le sbarre. Cosaneldi Opera, nei pressi di Milano? A raccontarlo sono gli stessi reclusi che, in una lettera alla direzione della casa circondariale, protestano per la massiccia presenza di ratti, evidenziando il caso di uno di loro, malato di tumore, morso da un roditore e sottoposto per questo a profilassi. Una trentina di carcerati lamenta che gli episodi relativi alla presenza dei roditori, “anche di dimensioni notevoli nella doccia del reparto infermeria”, “si stanno ripetendo da mesi ma, nonostante le numerose segnalazioni, non si è giunti a nessuna soluzione da parte della direzione”. “Crediamo che la situazione sia diventata davvero intollerabile – si legge nella missiva scritta a ...