Tim rilascia l’aggiornamento XXU1BRF8 per Samsung Galaxy S9 e S9 Plus | il punto

(Di sabato 21 luglio 2018) TIM non ha dimenticato iS9 e S9: entrambi i dispositivi, infatti, hanno cominciato a ricevere l'aggiornamento, benché non corrisponda all'ultimissimo pacchetto messo a disposizione per i top di gamma sudcoreani, per cui è già iniziata la diffusione della serie firmware XU2BRG6, portatrice della patch di sicurezza di luglio, oltre che ad alcuni miglioramenti riservati alle funzionalità AR Emoji e Super Slow-Motion (ve ne abbiamo in precedenza parlato qui).Dovranno accontentarsi i possessori deiS9 e S9TIM, visto che la distribuzione appena avviata riguarda il precedente aggiornamento, quello di giugno, e non quest'ultimo di luglio, al momento riservato agli esemplari no brand (il gestore italiano non si è mai particolarmente distinto per la celerità con cuii propri upgrade, che però, nello stesso momento, appaiono sempre ...